Cada vez más personas están metiendo un estropajo en la lavadora: tiene su razón de ser

Un estropajo limpio, como el que se usa habitualmente en la cocina, puede convertirse en un aliado inesperado dentro de la lavadora para atrapar pelos y restos de suciedad durante el lavado.

Seguro que has visto a alguien hablando de meter un estropajo en la lavadora y has pensado que es otra de esas locuras sin sentido que nacen en TikTok. Pero, por una vez, la ciencia doméstica le da la razón a internet. No es una excentricidad: es la solución a uno de los grandes dramas de cualquier casa, especialmente si hay mascotas: los pelos y las pelusas que se quedan pegados a la ropa limpia.

Hacer la colada puede ser una batalla perdida. No hay nada más frustrante que lavar un jersey lleno de pelos de perro y que salga exactamente igual, solo que con olor a suavizante. Aquí es donde entra este "apaño" que las expertas en limpieza llevan tiempo recomendando.

La idea es tan sencilla que parece mentira. Solo necesitas un estropajo nuevo (y esto es importante: que no haya tocado una sartén en su vida). Al meterlo en el tambor con la ropa sucia, las fibras del estropajo actúan como un imán durante el ciclo de lavado. Mientras la ropa gira, el estropajo va "atrapando" todo lo que el agua y el detergente no logran arrastrar por sí solos.

Al final del programa, en lugar de tener los pelos repartidos por todas tus camisetas negras, gran parte se habrá quedado adherida a la superficie rugosa del estropajo. Es práctico, barato y te ahorra el disgusto de sacar la ropa "limpia" pero llena de pelusa.

Consejos extra para que funcione mejor

Aunque el estropajo ayuda muchísimo, no hace milagros por sí solo si la prenda está enterrada en pelo. Si quieres un resultado impecable, puedes probar esto:

El truco del guante: Antes de meter la ropa en el bombo, pásale un guante de goma húmedo (los típicos de fregar). Los pelos se quedan pegados al látex al momento.

Cepillado rápido: Un par de pasadas con un cepillo para ropa antes de lavar quita lo más grueso y evita que la lavadora sufra de más.

La bayeta mágica: Si no tienes un estropajo a mano, una bayeta de microfibra húmeda también ayuda a recoger suciedad y polvo durante el lavado.

En definitiva, el estropajo ha saltado del fregadero a la lavadora por una buena razón. Es uno de esos trucos de "toda la vida" que se han modernizado porque, sencillamente, funcionan. Si estás harto de pelearte con los pelos de tu gato en las sábanas, dale una oportunidad. Te aseguro que marca la diferencia.