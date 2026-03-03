Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La ONU alerta de un "efecto dominó" humanitario por la guerra en Oriente Medio
Global
Global

La ONU alerta de un "efecto dominó" humanitario por la guerra en Oriente Medio

Naciones Unidas advierte de ataques contra hospitales, escuelas y viviendas mientras la crisis amenaza con agravar la situación en países como Afganistán, Pakistán o Líbano.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
reunion-urgencia-ateque-eeuu-israel-iran
Dos cicudadanos iraníes en Teherán (Irán) observando ataques de misiles en la ciudad.Getty Images

La escalada militar en Oriente Medio está provocando un impacto humanitario cada vez más grave y extendido. El responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas), Tom Fletcher, advirtió este martes de que la violencia está generando un "efecto dominó" que agrava crisis ya existentes en numerosos países de la región.

Según explicó Fletcher en un comunicado, viviendas, hospitales y escuelas han sido alcanzados por ataques en varios puntos del conflicto, entre ellos Irán, Líbano, Siria, el territorio palestino ocupado, Israel y varios países del Golfo. "Los civiles deben ser protegidos, punto", subrayó el alto funcionario de Naciones Unidas.

Ante la extensión del conflicto, la ONU ha activado planes de contingencia en Irán y en otros países que ya están sufriendo o podrían verse arrastrados por la crisis, como Afganistán, Pakistán, Líbano, Siria o Yemen. Sin embargo, Fletcher advirtió de que la respuesta humanitaria enfrenta grandes dificultades debido a la limitada presencia de organizaciones internacionales en Irán y al reducido margen operativo sobre el terreno.

Crisis que se agravan

El responsable de OCHA alertó también de los efectos indirectos que la guerra está teniendo sobre países que ya afrontaban situaciones extremadamente frágiles.

En Afganistán, cerca de 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y más de 17 millones sufren inseguridad alimentaria. En Pakistán, donde viven alrededor de 1,3 millones de refugiados, la inestabilidad en Irán podría provocar nuevos desplazamientos hacia zonas fronterizas como la provincia de Baluchistán.

La situación también se deteriora en el territorio palestino ocupado. Fletcher explicó que las restricciones de acceso han limitado la entrada de suministros esenciales. Aunque el cruce de Kerem Shalom ha reabierto para permitir el paso de combustible y ayuda humanitaria, otros puntos como el paso de Rafah siguen cerrados y las evacuaciones médicas permanecen suspendidas, lo que deja a miles de pacientes sin acceso a tratamientos especializados.

En Cisjordania, además, el cierre de puestos de control ha restringido severamente la movilidad de la población palestina y dificulta el trabajo de los equipos humanitarios.

Desplazamientos y rutas bloqueadas

El impacto del conflicto también es visible en Líbano, donde los bombardeos en el sur del país, Nabatieh, Beirut y el valle de la Bekaa han causado decenas de muertos y heridos. Según la ONU, más de 60.000 personas han tenido que refugiarse en centros colectivos tras abandonar sus hogares.

A todo ello se suma el cierre de espacios aéreos y la interrupción de rutas energéticas y marítimas en la región. Fletcher advirtió de que la amenaza de bloqueo del estrecho de Ormuz está afectando la capacidad de respuesta humanitaria y podría provocar un aumento del precio de los alimentos y los combustibles.

"La combinación de violencia directa, desplazamientos y presión económica amenaza con empeorar una crisis humanitaria que ya era grave antes de esta escalada", concluyó el responsable de la ONU

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global