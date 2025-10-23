Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Expertos animan a tirar el detergente del lavavajillas por el desagüe si no quieres sufrir un problema del otoño
Expertos animan a tirar el detergente del lavavajillas por el desagüe si no quieres sufrir un problema del otoño

Se trata de un remedio casero. 

Helena Zarco García
Alcantarilla con hojasGetty Images

Con la llegada del otoño, los expertos en mantenimiento del hogar han advertido de que con las lluvias y los vientos son especialmente intensos en esta época del año, las hojas caídas, las ramitas y el barro se acumulan rápidamente en las salidas de agua, impidiendo que el sistema de drenaje funcione correctamente.

A medida que el clima se vuelve más húmedo y frío, los desagües exteriores comienzan a enfrentarse a su prueba más dura. Esta acumulación natural se agrava cuando los desechos domésticos, como grasa, aceite o restos de comida, se escapan por el fregadero y se solidifican al enfriarse dentro de las tuberías.

Sin embargo, los expertos han dado con la solución. No se trata de ningún producto milagroso ni de una herramienta especializada de limpieza industrial, sino de algo tan cotidiano y accesible que probablemente tengas ahora mismo junto al fregadero de tu cocina. Se trata del detergente líquido del lavavajillas,

La receta para desatascar

Según el medio Daily Record, la empresa de plomería y mantenimiento Maintracts ha compartido un método sencillo y accesible para mantener los desagües limpios sin necesidad de gastar en productos químicos ni contratar servicios profesionales. Su recomendación se basa en verter agua caliente mezclada con una cantidad generosa de detergente líquido directamente por el desagüe.

“La grasa, el aceite y la grasa se encuentran entre los principales culpables del bloqueo de sumideros y desagües exteriores. Esto es especialmente problemático en los desagües exteriores, que están más expuestos a los elementos y pueden convertirse fácilmente en un imán para los residuos del jardín, el barro y la basura, lo que agrava el bloqueo”, explica Maintracts. 

El frío como gran factor

Cuando la grasa caliente se vierte por el fregadero, puede parecer inofensiva. Sin embargo, al enfriarse, se solidifica dentro de las tuberías, adhiriéndose a las paredes y creando una capa pegajosa que atrapa otros residuos como restos de comida o espuma de jabón. Con el tiempo, este proceso da lugar a bloqueos firmes y difíciles de eliminar.

Para evitarlo, los expertos aconsejan verter lentamente la mezcla de agua hirviendo y detergente, permitiendo que el calor derrita la grasa y que el jabón actúe descomponiéndola. Este procedimiento puede repetirse varias veces hasta que el flujo del agua vuelva a la normalidad.

Cómo prevenir futuros bloqueos

Además del truco del detergente, los especialistas de Maintracts recomiendan adoptar una serie de hábitos preventivos para mantener los desagües limpios durante todo el año: Nunca verter grasa o aceite por el fregadero. En su lugar, debe recogerse en un recipiente y desecharse junto con los residuos sólidos.

  • Limpiar platos y sartenes antes de lavarlos, para reducir la cantidad de restos de comida que van a parar al desagüe.
  • Usar filtros en los fregaderos para atrapar partículas sólidas antes de que entren en el sistema.
  • Instalar trampas de grasa, especialmente en hogares donde se cocina con frecuencia o se preparan comidas en grandes cantidades.
  • Mantener los desagües exteriores despejados, retirando hojas, ramas y otros desechos acumulados.

Los expertos subrayan que la prevención es la mejor estrategia. Pequeñas acciones cotidianas, como verter detergente con agua caliente una vez a la semana, pueden evitar obstrucciones, malos olores y costosas reparaciones.

