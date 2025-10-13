Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La AEMET activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros en una hora
en directo
Hamás completa la entrega de los 20 rehenes con vida y ya están en suelo isralí, a la espera de la liberación de 2.000 presos palestinos
El tiempo

El tiempo

La AEMET activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros en una hora

El organismo estatal espera que la peor parte se registre en la zona de Gandía, aunque mantiene avisos naranjas por precipitaciones en el litoral norte de Valencia y Alicante.

Javier Hernández
Javier Hernández
Dana Alice en Los Alcázares (Murcia)Europa Press via Getty Images

El temporal que azota el este del país no parece haber llegado a su punto de máximo impacto. Según ha comunicado la AEMET, el organismo estatal ha elevado a alerta roja el aviso en el litoral sur de Valencia ante las estimaciones de que pueda haber precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta ha sido comunicada por la AEMET a las 12:28 de este lunes debido al incremento en la intensidad de las lluvias en las próximas horas, con la posible caída de hasta 100 litros por metro cuadrado en la zona de Gandía, particularmente en las comarcas de La Safor y La Ribera.

Asimismo, ha comunicado que la alerta roja permanecerá activa, como mínimo hasta las 15:00 del lunes hasta que haya nuevas actualizaciones. Por su parte, los avisos naranjas continuarán activos en el litoral norte de Valencia y Alicante ante la inminente caída de 60 litros acumulados en una hora y 140 en doce horas. Además, en el litoral de Castellón estiman que podrían caer 40 litros en una hora.

Desde la cuenta de X de la AEMET advierten de la gravedad de la situación, y califican de "peligro extraordinario" la situación actual. Además, señalan que podrían producirse "inundaciones y crecidas repentinas" y piden precaución y "seguir las recomendaciones de Protección Civil".

Por su parte, se ha comunicado la suspensión de todos los servicios de Renfe, tanto cercanías como de media y larga distancia en la capital valenciana y todos los trenes que pasen por Gandía.

Las tormentas han ido generalizándose esta mañana en el litoral sur de Valencia, muy pegadas a la costa y expandiéndose hacia el norte. Por ejemplo, en Benifairó de la Valldigna, donde las lluvias provocaron acumulaciones de hasta 61 litros por metro cuadrado en una hora y 27 en solo 10 minutos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 