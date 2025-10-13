La AEMET activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros en una hora

El temporal que azota el este del país no parece haber llegado a su punto de máximo impacto. Según ha comunicado la AEMET, el organismo estatal ha elevado a alerta roja el aviso en el litoral sur de Valencia ante las estimaciones de que pueda haber precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta ha sido comunicada por la AEMET a las 12:28 de este lunes debido al incremento en la intensidad de las lluvias en las próximas horas, con la posible caída de hasta 100 litros por metro cuadrado en la zona de Gandía, particularmente en las comarcas de La Safor y La Ribera.

Asimismo, ha comunicado que la alerta roja permanecerá activa, como mínimo hasta las 15:00 del lunes hasta que haya nuevas actualizaciones. Por su parte, los avisos naranjas continuarán activos en el litoral norte de Valencia y Alicante ante la inminente caída de 60 litros acumulados en una hora y 140 en doce horas. Además, en el litoral de Castellón estiman que podrían caer 40 litros en una hora.

Desde la cuenta de X de la AEMET advierten de la gravedad de la situación, y califican de "peligro extraordinario" la situación actual. Además, señalan que podrían producirse "inundaciones y crecidas repentinas" y piden precaución y "seguir las recomendaciones de Protección Civil".

Por su parte, se ha comunicado la suspensión de todos los servicios de Renfe, tanto cercanías como de media y larga distancia en la capital valenciana y todos los trenes que pasen por Gandía.

Las tormentas han ido generalizándose esta mañana en el litoral sur de Valencia, muy pegadas a la costa y expandiéndose hacia el norte. Por ejemplo, en Benifairó de la Valldigna, donde las lluvias provocaron acumulaciones de hasta 61 litros por metro cuadrado en una hora y 27 en solo 10 minutos.