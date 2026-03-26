Glen Jankowski, psicólogo especialista en calvicie: "Los hombres calvos saben que su aspecto es normal pero viven en un entorno que les dice que es un problema devastador"

La falta de pelo suele incrementar la presión estética y producir una sensación de ansiedad, baja autoestima, depresión o incluso generar aislamiento en la persona, según recogen varios estudios citados por el The New York Times, que señala una nueva tendencia que se ha puesto de moda para intentar contrarrestar estos efectos.

Se trata de un foro de Reddit a través del cual miles de usuarios calvos o con problemas de calvicie comparten sus experiencias y publican imágenes del antes y después de afeitarse el poco pelo que les queda en su cabeza, recibiendo cientos de comentarios de apoyo y ánimo por su iniciativa.

Y es que, muchos hombres con problemas de calvicie o inicio de ella se niegan a raparse y quedar calvos de forma completa, obligados en gran parte por la presión estética y confiando en que productos milagrosos les devuelva el volumen de cabello que tenían antes.

Esto es debido, según recoge el profesor adjunto de psicología en el University College Dublin y autor del libro 'Branding Baldness', a que "los hombres calvos saben que su aspecto es normal pero viven en un entorno que les dice que es un problema devastador".

Sin embargo, gracias a iniciativas como esta que promueven la idea de "aceptar la calvicie y esforzarse por hacer del mundo un lugar más amigable para los calvos", cada vez más hombres están empezando a atreverse a dar el paso, rechazando la premisa de conservar el pelo "a cualquier precio".

Un ejemplo es el de Michael Burderkin, un residente de Colombus al que entrevista el diario estadounidense, quien recuerda que a pesar de la presión y el miedo que tenía antes de afeitarse, el foro le ayudó a cambiar de visión y a aceptarse tal y como era. "Nadie se ve peor", afirma.

Cabe destacar que la calvicie o el inicio de ella suele afectar principalmente a los hombres de a partir de 50 años, aunque también puede ocurrirle a chicos más jóvenes o incluso a mujeres, algo menos común pero también frecuente y con las mismas consecuencias o incluso más.