Preocupación de un general británico por la postura de España y oeste de Europa: "Disminuye el interés sobre las amenazas rusas"

El caballero ujier de la Vara Negra, David Leakey, camina por el vestíbulo central del Palacio de Westminster hacia la Cámara de los Comunes para convocar a los miembros del parlamento para escuchar el discurso de la Reina durante la apertura estatal del Parlamento el 21 de junio de 2017 en Londres, Reino Unido.

La guerra en Ucrania va camino de cumplir los cuatro años de duración. Y todavía las naciones implicadas no han llegado a un acuerdo de paz definitivo, pues continúan negociándolo. Y, aunque es cierto que todas las miradas se centran en el país invadido, algunos como el general británico David Leakey creen que la amenaza rusa se extiende hacia el resto de Europa y que los europeos no se la toman en serio.

"Hubo más de 130 actos de sabotaje, intrusiones en el espacio aéreo, explosiones de gasoductos, cortes de cable de fibra óptica, etc. Todo esto se atribuye a Rusia. Hubo ataques incendiarios, etc", afirma el mismo en declaraciones con el canal 'Al Arabiya English'. "Pero si le preguntas a la mayoría de ciudadanos europeos, están muy ocupados con sus vidas, sus familias. Las amenazas de Rusia no le interesan", señala con cierto tono molesto.

"Los ciudadanos europeos son insensibles a la amenaza que representa Rusia. Les parece irreal. Y por eso, cuando los ministros empiezan a decir que necesitamos aumentar el gasto en defensa entre un 1% y un 3% los ciudadanos preguntan por qué. No lo entienden", agrega el británico, que cree que solo los países más cercanos a Rusia (como es el caso de Polonia) se toman en serio esta amenaza.

"Si se viaja a Portugal, España o Italia, disminuye el interés por aprender sobre las amenazas rusas o la disposición a invertir en ellos", apunta el general, en referencia al reducido gasto en defensa que estas naciones destinan en comparación con el resto.

Países como Polonia han llegado a invocar el artículo 4 de la OTAN— el cual prevé una consulta entre los 32 aliados de la alianza sobre posibles amenazas de seguridad— después de sufrir varias interferencias de drones rusos en su espacio aéreo el pasado mes de septiembre.

En este sentido, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, advirtió hace apenas diez días que "debemos estar preparados para los que nuestros abuelos sufrieron", pues "somos el próximo objetivo de Rusia", y animó a las naciones a aumentar el gasto en defensa, en línea con los objetivos de Donald Trump.