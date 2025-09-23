Qué es el Wakuku, el muñeco que se agota en dos horas y hace la competencia al Labubu

Primero fueron los Sonny Angels, después los Labubus y todo parece indicar que el próximo juguete de moda será el Wakuku. Este nuevo muñeco, con un aspecto más amable que el del exitoso Labubu llega a España este viernes después de agotarse en dos horas en su presentación en China.

De hecho, en el país asiático, este art toy que comercializa la tienda MINISO está acaparando gran parte de la conversación en redes sociales. Los unboxings de este nuevo juguete están alcanzando ya los millones de visualizaciones y en Weibo, la red social estrella de China, el Wakuku se ha convertido en trending topic en varias ocasiones en los últimos días.

En España, los Wakukus se venderán a partir del viernes 25 en dos tiendas en Madrid y Barcelona con unidades limitadas.

Un modelo de Wakuku MINISO

El Wakuku es un peluche estilo kawaii que destaca por su sonrisa pícara y traviesa, sus cejas únicas y un look que cambia de color en cada muñeco, lo que hace que cada muñeco sea un artículo casi de coleccionista.

Tal y como informan desde MINISO, cada Wakuku viene con una sorpresa en la caja, lo que ha provocado no solo que muchos fans estén deseando comprar varios muñecos, sino que el proceso de compra y de unboxing se comparta más en redes sociales.

Auge y ¿caída? de los Labubu

Los Labubus han sido la sensación del verano y muchas personas se han dejado llevar por la fiebre por estos muñecos desplazándose incluso a otras ciudades para comprar modelos limitados y después venderlos.

En los últimos meses, estos pequeños monstruos han estado por todas partes: en unboxings de redes sociales, colgados a modo charm en bolsos de lujo, en los armarios de la mayoría de influencers e incluso en las bolsas de deporte de tenistas de élite como Naomi Osaka o Aryna Sabalenka.

Una influencer con siete labubus colgando del bolso Getty Images

Sin ir más lejos, hace unos días Uniqlo lanzó su colección exclusiva con Labubu, en la que se presentó una serie de sudaderas y camisetas con estos muñecos estampados para llevar este juguete también en las prendas.

Eso sí, está por ver si la fiebre del Labubu ha alcanzado su pico ya que como publicó el diario económico CincoDías a mediados de septiembre, los precios de reventa de estos muñecos en los mercados de Asia han caído un 24%, lo que parece apuntar que muchas personas se lo están pensando dos veces antes de gastarse en ellos grandes sumas de dinero.