Tres sopas recomendadas por un experto para calentar tu cuerpo y cuidar de la salud de tu intestino

¿Qué hay más reconfortante que un plato de sopa cuando las temperaturas empiezan a bajar? Esa sensación de llegar a casa, al calor del hogar, y disfrutar de una calentita y rica sopa.

Pues además de esa cualidad reparadora y revitalizante, durante estos meses de invierno, las sopas pueden convertirse en perfectas aliadas de nuestra salud intestinal, como señala el hepato-gastro-enterólogo Julien Scanzi, del Hospital Universitario Estaing de Clermont-Ferrand, en Francia. "Ricas en fibra, polifenoles y a menudo a base de vegetales de temporada, estas sopas nutren tus buenas bacterias y promueven un microbioma saludable", explica el experto.

Scanzi, que cuenta con más de 200.000 seguidores en redes sociales, ha compartido en su Instagram algunas de las sopas con más potenciales propiedades saludables para la microbiota de nuestro aparato digestivo y ofrece tres interesantes consejos:

Hacerlas en casa y con ingredientes orgánicos, con el fin de evitar conservantes y pesticidas.

Cambiar de hortalizas, verduras y legumbres: cuanta más diversidad vegetal, más variedad de bacterias.

Antes de tomarla, añadir un puñado de pipas de calabaza, nueces o unas gotas de aceite rico en Omega 3.

Entre las sopas recomendadas por el doctor destacamos tres, de fácil preparación e ingredientes habituales:

Sopa de coliflor

Aunque es una verdura complicada en boca, si se añade nuez moscada su sabor cambia. Y para darle un toque, una sugerencia: acompañarla con unas avellanas picadas antes de servirla.

Sopa de lentejas rojas, zanahoria y leche de coco

"Las lentejas rojas son una legumbre muy digestible y rica en fibra", asegura el doctor Scanzi que aconseja aderezar con un toque de curry y cilantro.

Sopa de huesos y verduras

Esta preparación es rica en colágeno y aminoácidos esenciales, y dice el especialista que tiene "beneficios para fortalecer la barrera intestinal".