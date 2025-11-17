Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una experta en memoria para oposiciones es clara: ni subrayar con colores ni hacer resúmenes sirven
Señala cuáles son los mayores errores que se cometen a la hora de estudiar.

Imagen de archivo de una mujer estudiando.Getty Images

Estudiar una oposición es innegablemente duro, no sólo por la extensión del temario o por el papel que puedan jugar los nervios en el momento del examen, sino por lo sacrificado que es tener unas rutinas de estudio que sean efectivas y compatibles con la vida personal o por el desgaste de la memoria con el tiempo, entre muchas otras cosas.

Estudiar "como siempre se ha estudiado" es para Paula Fernández, formadora de técnicas de memorización para oposiciones y autora del libro Una memoria extrema, uno de los mayores errores que se cometen.

Esta forma de estudiar es la que implica leer, resumir, hacer esquemas, subrayar y repasar sin tener en cuenta la manera óptima de hacerlo, así como "no cuidarse a nivel psicológico", como ha contado en una entrevista en Telecinco.

Entonces, ¿cómo hay que estudiar para memorizar? Como responde en la mencionada charla, lo primero lo hay que hacer es leer y entender para, después, "ir por párrafos, simbolizando palabras". Como aconseja, al principio se pueden poner abreviaturas con colores para que no te cueste y no te paralices. "Esto puede ser en forma de historia exagerada o en forma de bonsáis, que son esquemitas por párrafos", apunta sobre esta técnica que forma parte de su método. González aclara que "se tiene que estudiar de forma literal, y para eso se tiene que estar con imágenes, que son el lenguaje de la memoria".

Según aconseja, tras ese primer paso habría que "recitar sin mirar una página entera, para acumular poco a poco ese conocimiento y que no te cueste" y, de ahí, pasar a varias páginas a la vez e ir aplicando un sistema de repasos según lo que llama 'la curva del olvido' para fijar bien los contenidos en la memoria.

"No sirve subrayar con colores, porque al final todos los colores son iguales y el arcoíris no tiene más de siete colores, por lo que todas las páginas van a ser iguales. Si resumes, vas a tardar mucho y te vas a quedar con una idea general; si lees, vas a pasar páginas muy pronto, pero se te va a olvidar todo", asegura. 

Como apostilla, "todas estas técnicas sirven para algo general, pero no para destacar, desde luego".

