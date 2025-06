"Hay espacio para todo el mundo y hay deportes para todo el mundo, pero hay que hacerlo con cabeza y bien asesorado"

Acaba el curso, las vacaciones están a la vuelta de la esquina y la practica de un deporte se propone como una de las mejores ideas en las que invertir el tiempo libre. Es divertido y los beneficios sobre nuestra salud física y mental son indiscutibles.

Para los que no tienen incorporada ninguna disciplina física en su rutina, este puede ser el mejor momento para empezar. Y para aquellos que sí la tienen, pero quieren probar nuevos retos, cualquier oportunidad debe ser bien recibida.

En ninguna circunstancia empezar a practicar un deporte tiene por qué ser complicado ni caro, ni hace falta contar con la equipación de un profesional desde el primer día. Esta es justo la filosofía que plantea la nueva gama de Productos Azules de Decathlon, una propuesta sencilla y realista para todos los que quieran dar el primer paso en alguna disciplina deportiva, incluso si ya son profesionales en otra.

La reconocida firma francesa de material deportivo ha recurrido precisamente a estrellas del deporte nacional para dar a conocer estos productos de alta calidad a precios asequibles que nos facilitarán ese primer contacto con el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, el pádel, el tenis, la gimnasia... Ellos son Alejandro Valverde, uno de los mejores ciclistas españoles de la historia, al mando ahora de la selección española de ciclismo; Rudy Fernández, el dos veces campeón mundial con la selección española de baloncesto y jugador durante veinte temporadas en la Liga ACB y cuatro en la NBA; Saúl Craviotto, piragüista y máximo medallista español en los Juegos Olímpicos; y Almudena Cid, la campeona de España de gimnasia rítmica en ocho ocasiones y la única que ha disputado cuatro finales olímpicas.

De la mano de Decathlon, estos queridos y respetados deportistas han aceptado el reto de empezar desde cero en una disciplina completamente nueva, recordando los primeros pasos que todos dieron alguna vez y les ayudaron a convertirse en grandes profesionales, destacando la importancia que la actividad física ha tenido en su vida y aconsejando a aquellos que quieren estrenarse.

Almudena Cid cambia las mazas por los bastones de senderismo

Almudena Cid, preparada para hacer senderismo. DECATHLON

El palmarés de Cid basta para acreditar que ha sido una de las estrellas del deporte de nuestro país y convirtió la gimnasia rítmica en una de las disciplinas de más alto nivel en cuatro juegos olímpicos. Retirada desde 2008 de la alta competición, la esencia de Almudena sigue siendo el deporte, en sus múltiples formas.

¿Qué representa el deporte en tu vida?

Está en mi día a día. Yo pensaba que cuando dejé la rítmica desaparecía mi identidad de gimnasta, pero creo que esto es una forma de ver la vida y, afortunadamente, el deporte tiene muchísimos valores intrínsecos más allá del esfuerzo, la superación, el compañerismo y todos estos que se hablan. Para mí es también la capacidad de adaptación, la amplitud del campo visual, porque los aparatos me han permitido no tener que mirarlos directamente, sino saber que están ahí. Como en la vida, no puedes estar mirando una cosa constantemente sin darte cuenta de lo que pasa alrededor. El deporte significa constancia: no hay que parar. Es decir, aunque tengas una lesión, los deportistas de élite hemos aprendido a seguir con ella, protegiéndola y trabajando el resto del cuerpo, superando las dificultades. movimiento, porqué si no no vas a salir.

¿Cuáles fueron tus inicios en el deporte? ¿Qué productos azules recuerdas que tú tenías de pequeña?

La rítmica está asociada a la flexibilidad únicamente y es verdad que lo primero que te calzas son unas punteras, que es lo que protege nuestra parte del pie. Entonces, si yo tengo que recordar un primer producto azul es la puntera. Además, es que no hacíamos nada más, no hacíamos ni cuerda, ni pelota, ni mazas, porque todo eso es para cuando ya tienes un mínimo de conocimiento. Empieza con lo básico, que te proteja bien los pies, que sea bueno y después ya pasa a la acción con otros productos.

Como dato curioso, tengo que señalar el cepillo del pelo, porque eran mis mazas. Mi madre mientras me hacía la coleta me daba el cepillo y yo lo lanzaba y lo intentaba coger por el asa o por el mango… Así, luego me convertí en una gimnasta con mucha destreza con los aparatos, con la pelota, el aro, las mazas... Lo mismo con la cinta, cuando no había cintas te ponías un lazo con un palo y hacías tus espirales. Pero bueno, ya tenemos productos asequibles que los padres se pueden permitir para empezar y saber que puedes iniciarte y luego, si ya te profesionalizas, das el salto a otros.

¿Qué le dirías a una familia para que sus hijos se animen a apuntarse a algún deporte?

Creo que está bastante extendido que lo más saludable para un niño es que se ejerciten. Al final, el deporte lo que hace es ponerte en evidencia. Un tapiz es ponerte en evidencia delante de un público, delante de tus propios entrenadores, delante de ti mismo. Y entonces acabas manifestando e cómo estás, cómo eres y qué nivel de trabajo has hecho.

A mí me gusta que en verano, por ejemplo, los niños se metan en campus, que aunque los hay exclusivos de un deporte también los hay multidisciplinares, y que puedan probar varios y ver cuál les gusta más. Lo bueno es que el deporte en general se ha democratizado un poco, como que ahora las chicas ven que es posible practicar unos deportes solo asociados a hombres. Lo mismo en la rítmica, porque los niños están practicando gimnasia rítmica y somos pioneros en la práctica masculina, algo impensable en cualquier otra parte del mundo.. Creo que todo niño tiene que probar porque siempre va a haber un deporte que diga 'este es para mí.

Y a esas personas adultas que no han hecho deporte nunca y quieren empezar ahora, ¿qué les dirías?

Primero que su médico le va a recomendar movilidad y fuerza, ya sea yendo a un gimnasio con trabajo convencional o a través de una práctica deportiva. Creo que, si estás bajo el control de un médico y tienes capacidad para hacer ciertos deportes, debes lanzarte, pero con cabeza. Hay mucha locura, es decir, yo creo que la gente tiene que pensar y aterrizar un poco y decir por qué y para qué haces deporte. O sea, ¿qué te quieres demostrar a ti mismo estas alturas de la vida? Si lo único que quieres es estar bien, haz algo, vete probando, pero con calma.

Los que venimos del deporte tenemos una conciencia corporal muy avanzada y sabemos hasta dónde llega nuestro cuerpo, pero mucha gente no ha crecido con este control e igual puede estar haciendo un abdominal con toda la espalda o el lumbar completamente arqueado y lo que está haciendo es perjudicar las lumbares. Hay espacio y deportes para todo el mundo, pero hay que hacerlo con cabeza y bien asesorados, y para eso están los profesionales de cada sector.

Rudy Fernández sale de la cancha para subirse a la bici

Rudy Fernández se sube a la bici.

DECATHLON

La vida de Rudy Fernández no se entendería sin el deporte. Antes de llegar a ser bicampeón del mundo y campeón de Europa con España o de levantar, entre otros títulos, tres Euroligas y siete ligas con el Real Madrid, el balear probó todo tipo de disciplinas. Durante su infancia, Fernández jugó a fútbol, tenis, voley o hizo natación antes de aventurarse definitivamente a forjar una carrera única en el baloncesto.

Te has recorrido todos los pasillos...

Siempre he sido muy deportista y he tocado todo tipo de deportes. Yo empecé jugando al fútbol, pero luego es cierto que con mi padre jugaba mucho a tenis, luego acabé jugando a baloncesto y mi madre me puso a hacer natación.

Para mí lo más importante, y lo decía antes, es que aunque te formes de un deporte solo o estés solo centrado en uno, creo que es prioridad el poder probar otras disciplinas y el poder aprender de cada uno de ellos. Escuché a otro jugador profesional que decía que le había ido muy bien el hacer otros deportes para después ejecutarlos en el deporte principal que estaba haciendo.

Yo ahora que soy padre lo primero que hago es poner a mis hijos a hacer deporte, como natación, y bueno… un poco de todo. Y Decathlon nos ofrece esa seguridad de contar con productos para iniciarse en cualquier tipo de disciplina. Siempre tienen los mejores productos en ese sentido.

Alejandro Valverde aparta los pedales para agarrar la pala de pádel

Alejandro Valverde, pala de pádel en mano. DECATHLON

Su nombre es sinónimo de victoria, pero también de un carisma que le ha hecho único a ojos del aficionado español e internacional. Con un palmarés al alcance sólo de los elegidos sobre la bicicleta y ejemplo de una longevidad pocas veces vista, el hoy seleccionador nacional de ciclismo sigue de plena actualidad con su recién estrenado cargo.

Al hilo de la campaña de Decathlon, los deportistas insistís en que no hay una edad ideal para empezar el deporte, pero ¿hay algún deporte ideal para empezar según la edad que tengas?

Lo que te guste, eso lo primero. No tiene por qué haber edad si el cuerpo te lo permite. No necesitas ser 100% competitivo, simplemente notar que vas mejorando.

Mucha gente quiere pero se excusa diciendo 'no tengo tiempo, llego muy tarde del trabajo'. ¿Qué consejo le darías a este tipo de personas?

Cada cual puede buscar su hueco, o antes o después del trabajo, pero sí considero que no hay que olvidar el deporte. El trabajo de oficina aunque no lo parezca porque estás sentado pero es cansado y necesita de una actividad deportiva. Realmente el deporte cansa pero a la vez te relaja, así que es muy bueno elegir una actividad que te guste, que te ayude a desconectar y encontrar esa horita para entrenar.

¿Cómo recuerdas tus inicios?

Yo empecé por hobby, de niño. Era algo más en mi día a día entre los estudios, pero al final ves que vas consiguiendo resultados, que te gusta y que acaba convirtiéndose en tu trabajo.

En aquellos años, pero también ahora con tu trabajo con la cantera, te has visto con muchos padres que, seguro, creían que su hijo o hija sería una estrella. ¿Cómo gestionas ese trato y qué mensaje les darías?

Al niño no hay que presionarle, que lo hagan lo mejor posible, pero sin meterle presión, porque si le metes esa presión consigues que al final acabe por no gustarle lo que le gustaba. Para ellos puede ser un sacrificio demasiado grande y puede acabar por ser una pesadilla. Es importante estar con ellos, animarles, empujarles pero sin añadir esa presión.

Saúl Craviotto se baja de la piragua para meter triples

Saúl Craviotto listo para jugar al baloncesto. DECATHLON

Hablar de él, es hacerlo del deportista olímpico español con más medallas en toda la historia. Su sexto metal en París 2024 abrocha una carrera aún abierta que ha hecho del piragüismo una disciplina cada día más cercana a todo el país. Porque además de referente del deporte español, el palista ilerdense es todo un icono social y mediático.

¿Cómo recuerdas tus inicios en el deporte?

Empecé tan pequeñito que ni recuerdo cuándo, exactamente. Tengo una foto subido en una piragua con año y medio, así que imagínate. Lo recuerdo feliz, yendo de vacaciones en un Renault 11 con la piragua en la baca. Mi padre es piragüista y fue el que me inculcó la pasión por el deporte. A partir de los 15 empecé a tener más ambición y querer ir a mundiales, etcétera, pero hasta entonces lo hice por disfrute.

¿Qué es el deporte y por qué es tan relevante desde la primera edad?

El deporte es una forma más de educación, es complementaria a las que se recibe en casa o en la escuela. Ayuda a forjar valores como constancia, compañerismo, el levantarte tras caerte... El deporte, en general, pone unos ladrillos en ese particular 'muro de valores'.

Qué mensaje darías a esos padres que creen que su hijo va a ser estrella.

Al padre le diría que se relaje, que ponga los pies en el suelo y que no cargue de piedras la mochila del crío. Para los niños el deporte no va de ganar nada; es importante tener ambición, que si queden cuartos se piquen un poco, pero sin ese lastre de 'tienes que ganar sí o sí'. Mis padres siempre han estado en la sombra, me han ayudado, me han acompañado, pero dejándome 'fluir' y se lo agradezco todos los días.

¿Cómo puede saber un niño qué deporte elegir?

Yo estoy en esa fase, porque soy padre de tres niñas, de 10, 7 y 2 años. Las mayores están en baloncesto, en voley, tenis, natación... Ahora están en fase de prueba. La mediana quiere cambiar ahora, de hecho.

Es el momento de disfrutar, de compartir con las amiguitas, pero sí que les marco una cosa: el compromiso. Para mí es fundamental que si empiezas con un deporte al comienzo de temporada termines esa temporada. Luego, si quieres, cambiamos al año siguiente, pero no me vale que a mitad de temporada si no te gusta el baloncesto lo dejes. Creo que eso es una forma de educar también.