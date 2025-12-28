Un neurocientífico desvela lo más inteligente que puede hacer el ser humano para alcanzar la felicidad

El neurocientífico y médico neurólogo Antonio Damasio señala qué es lo más inteligente que puede hacer el ser humano

La neurociencia es una de las ramas de la ciencia que ha experimentado más avances en las últimas décadas, permitiendo comprender con mayor profundidad cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso.

Gracias al desarrollo de tecnologías como la neuroimagen, la inteligencia artificial y la genética, actualmente es posible estudiar procesos complejos como la memoria, el aprendizaje y las emociones con mayor precisión.

Uno de los mayores referentes a nivel mundial en este campo es Antonio Damasio, reconocido neurocientífico y médico neurólogo portugués que recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2005.

Entre los logros que ha cosechado durante su carrera destacan sus estudios sobre las áreas cerebrales que ejercen una influencia decisiva en la conducta humana, particularmente en los procesos de emoción y elaboración de los sentimientos, así como un mejor entendimiento de las bases cerebrales del lenguaje y la memoria.

Por esta y otras cuestiones le ha preguntado el periodista Álex Fidalgo en su pódcast, Lo que tú digas, donde ha revelado qué es lo más inteligente que puede hacer el ser humano a lo largo de su vida.

"Primero, tener la posibilidad de entender cómo somos nosotros mismos. Creo que la inteligencia se aplica mejor a entender lo que somos", asegura este experto. En este sentido, destaca la variedad de disciplinas "que pueden contribuir" a ello.

Sin embargo, para Antonio Damasio lo más inteligente que puede llegar a hacer el ser humano es "ser bueno con el otro". Es decir, mostrar empatía y bondad con quienes tenemos alrededor. El neurocientífico lo explica así: "Se trata de preocuparse por el otro, con tener un toma y da".

En definitiva, para Antonio Damasio, el amor tiene una importancia capital en el desarrollo intelectual y emocional de cualquier persona, apostando así por la sencillez como sinónimo de inteligencia. "Solo puedes ser muy feliz si tienes a alguien que te ama y si amas a otras personas", sostiene.