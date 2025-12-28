Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un neurocientífico desvela lo más inteligente que puede hacer el ser humano para alcanzar la felicidad
"Se trata de preocuparse por el otro", asegura.

El neurocientífico y médico neurólogo Antonio Damasio señala qué es lo más inteligente que puede hacer el ser humano

La neurociencia es una de las ramas de la ciencia que ha experimentado más avances en las últimas décadas, permitiendo comprender con mayor profundidad cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso

Gracias al desarrollo de tecnologías como la neuroimagen, la inteligencia artificial y la genética, actualmente es posible estudiar procesos complejos como la memoria, el aprendizaje y las emociones con mayor precisión.

Uno de los mayores referentes a nivel mundial en este campo es Antonio Damasio, reconocido neurocientífico y médico neurólogo portugués que recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2005. 

Entre los logros que ha cosechado durante su carrera destacan sus estudios sobre las áreas cerebrales que ejercen una influencia decisiva en la conducta humana, particularmente en los procesos de emoción y elaboración de los sentimientos, así como un mejor entendimiento de las bases cerebrales del lenguaje y la memoria.

Por esta y otras cuestiones le ha preguntado el periodista Álex Fidalgo en su pódcast, Lo que tú digas, donde ha revelado qué es lo más inteligente que puede hacer el ser humano a lo largo de su vida.

"Primero, tener la posibilidad de entender cómo somos nosotros mismos. Creo que la inteligencia se aplica mejor a entender lo que somos", asegura este experto. En este sentido, destaca la variedad de disciplinas "que pueden contribuir" a ello. 

Sin embargo, para Antonio Damasio lo más inteligente que puede llegar a hacer el ser humano es "ser bueno con el otro". Es decir, mostrar empatía y bondad con quienes tenemos alrededor. El neurocientífico lo explica así: "Se trata de preocuparse por el otro, con tener un toma y da"

En definitiva, para Antonio Damasio, el amor tiene una importancia capital en el desarrollo intelectual y emocional de cualquier persona, apostando así por la sencillez como sinónimo de inteligencia. "Solo puedes ser muy feliz si tienes a alguien que te ama y si amas a otras personas", sostiene.

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

