Un vecino de Gandía se queja por los portazos en su edificio tirando de épica medieval: "No son dragones a derrotar"

Los vecinos de un edificio de la localidad valenciana de Gandía se han topado con un curioso cartel en su ascensor. A menudo, es habitual encontrar avisos o quejas sobre distintas cuestiones que afectan a la convivencia en una comunidad. En este caso, este vecino "trovador" ha tirado de ingenio para quejarse sobre un asunto que se ha agravado en su edificio: los ruidos provocados por los portazos.

"Nobles moradores de este honorable edificio", reza la cabecera del cartel que ha compartido la cuenta de X @LiosdeVecinos. Tras una breve introducción, este vecino pone el foco en los ruidos que se han instalado y que al parecer están alterando el descanso de los miembros de la comunidad.

"Es sabido por todos que ciertas puertas de aposentos están siendo cerrados con tal ímpetu y bravura que las piedras del edificio tiemblan", expone este vecino, que adopta un lenguaje propio de los poemas épicos de la Edad Media.

"Dichos estruendos acontecen a deshoras, ya sea al alba, al caer la noche o en la más profunda oscuridad", señala en el cartel, apuntando que esto provoca que se perturbe el descanso "de los que aquí moran haciendo pensar, por momentos, que el castillo está siendo asediado".

"Ruega esta comunidad que las puertas sean tratadas con la cortesía debida", pide este vecino, que ha empleado un estilo muy particular para quejarse de los ruidos en su edificio. "Recordamos que un cierre gentil requiere menos fuerza que una embestida y preserva tanto la paz como el descanso", subraya.

Asimismo, y a modo de conclusión, da cuenta de sus buenos deseos para la comunidad. "Rogamos que la alegría reine en cada aposento, que la cordialidad ilumine cada encuentro y que los lazos de convivencia se fortalezcan como los muros de la más firme fortaleza", concluye este vecino de Gandía.