Su madre llega sola y "asustada" a Colombia, pregunta a una desconocida y la respuesta las deja en shock: "Te devuelven la fe en el ser humano"

Llegar sin compañía a un país desconocido asusta. Pero para la madre de Olga, una joven española, el miedo se transformó en lágrimas de emoción gracias al increíble gesto de una trabajadora del Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá.

Olga es una joven española autónoma que se dedica al sector inmobiliario. Inicialmente, alquilaba apartamentos de manera presencial en Madrid, pero luego se dio cuenta de que podía ejercer su labor de manera remota y decidió mudarse a Colombia.

Los motivos de la mudanza

La joven expresa por medio de sus redes sociales que desde su primer viaje a Latinoamérica se sintió muy a gusto. "Una vez uno toca Latinoamérica, ya uno no puede volver atrás. No es nada contra España, es el lugar, es donde vengo, es el tema de la energía que yo me sentía más conectada a toda costa", expresa la mujer.

"Todo el mundo me decía: '¿Por qué no ahorras un tiempo? Te quedas tres o cuatro meses trabajando...'; los consejos normales de la gente. Pero lo que yo pensé fue que, si me quedo aquí cuatro meses, voy a ganar muy bien, pero ya sé lo que va a pasar: que voy a sentirme tan vacía —porque aquí no quiero estar— que voy a caer otra vez en el consumismo, en llenar vacíos. Al final me voy a gastar el doble y lo que quiero es irme. Si tu alma te dice algo, tienes que hacerle caso", complementa Olga

Una respuesta que las dejó en shock

Olga está viviendo en Palomino, un pueblo ubicado en la costa caribeña de Colombia. Para llegar a su destino final, la chica hizo escala en la capital del país 'cafetero', Bogotá, ciudad en la cual se reunió junto a su madre.

A través de un video publicado en Instagram, la hija comparte su reacción y la de su madre después que Margoth, una funcionaria del Aeropuerto Internacional El Dorado, ayudará muy amablemente a la madre de Olga a ubicarse dentro de la terminal aérea, e incluso le ofreciera su número móvil por si necesitaba algún otro tipo de ayuda a futuro.

"Mi madre le ha preguntado: ‘Oye cómo voy a no sé qué’. Le ha dado el número de teléfono y le dijo: ‘Te vamos a despedir con un abrazo para que vuelvas’. Dice que la acompaña cuando venga, que la llame que ella la acompaña a donde sea, a la puerta de embarque, a todo", declara Olga.

La joven acompaña dicho video con la siguiente descripción: "La apertura y la calidez de Colombia hacen algo que no se puede explicar: te devuelven la fe en el ser humano. Hay personas que te recuerdan que no estás solo. Y eso también me ayudó a sanar". La publicación cuenta actualmente con 49.000 'me gusta' y más de mil comentarios.