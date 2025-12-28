Andreu, estudiante de Ingeniería: "Sabes que de ocho a ocho tienes que estar estudiando dos meses al año"

El podio a la carrera universitaria más complicada siempre ha sido tema de debate. Pero está claro que cualquier ingeniería podría estar entre las primeras. Pero, para muchos estudiantes la pregunta estriba en si realmente es necesario asistir a clase. Andreu tiene clara su respuesta.

"Son tres meses de estudiar. A partir de ese mes, te encierras y estudias porque no tienes otra cosa que hacer. Puedes tener tu vida y tu rutina, pero tienes que saber que de ocho a ocho tienes que estar estudiando dos meses al año", explica el estudiante en una conversación con el podcast Qué carrera es la mía, subida a su perfil de TikTok.

De este modo, Andreu asegura que "hay asignaturas en las que no vale la pena ir a clase, porque el profesor no convence, o por lo que sea". Pero insiste: "Hay que usar el tiempo libre no para quedarte durmiendo, sino para hacer cosas. Claro, no quieres ir a la universidad, no vayas, no hace falta. O sea, te puedes sacar asignaturas por tu propia cuenta, pero empieza a estudiar antes, claro".

Pero, "si vas a clase", dice, "ve a todas". "Aprovecha ya que vas a estar ocho horas en la facultad. Tienes descansos, vas a estar en clase, no vas a estar con el móvil. Toma apuntes, estudia, y todo lo que te lleves aprendido no tienes ni que estudiarlo", sugiere el estudiante.

Muchos se han pasado a comentar la publicación, que ha alcanzado más de 11.000 Me Gusta. "Primera lección de ingeniería: a veces vale más una hora de academia que 10 de clase", comenta un internauta. "Se olvida la experiencia y la sabiduría de los profesores", critica otro. "Hay que estudiar de septiembre a junio. Eso de dos meses es mentira, y con todos los trabajos y prácticas que hay que hacer te quedas sin tiempo de estudiar o de dormir", asegura otro.