Avisan a los padres de los juguetes más peligrosos del mercado para niños por riesgo de asfixia y quemaduras

Algunos juguetes pueden ser peligrosos para los más pequeños si no se vigilan con cuidado y se comprueba antes algunas características y requisitos. En este sentido, hay algunos consejos que se recomiendan a los padres, especialmente aquellos primerizos, que deben tener en cuenta antes de realizar ninguna compra.

Piezas pequeñas: cuentas, botones, ojos de muñecas y otros accesorios diminutos pueden convertirse en una trampa mortal, especialmente para niños menores de tres años. El peligro de atragantamiento es alto, y los servicios de urgencia reciben constantemente casos de pequeños que se introducen objetos en la nariz o la boca sin poder retirarlos.

Bordes afilados.

Sustancias tóxicas: Algunos juguetes fabricados fuera de la Unión Europea pueden contener plomo, ftalatos o sustancias químicas peligrosas. Es imprescindible buscar productos con certificación CE.

Cordones, correas y cintas: Elementos como cuerdas largas o lazos decorativos pueden enredarse en el cuello del niño y causar estrangulamiento. Esto es especialmente peligroso en menores de tres años.

Otro factor de riesgo son los juguetes de baja calidad. Aquellos que se rompen fácilmente pueden generar fragmentos puntiagudos o cortantes, provocando heridas. Es vital revisar los juguetes periódicamente y desechar los que presenten desgaste o daños.

¿Cómo prevenir accidentes?

Para proteger a los más pequeños en casa, los expertos recomiendan lo siguiente:

Elegir siempre juguetes apropiados para la edad del niño.

Verificar que cuenten con el marcado de seguridad CE.

Evitar productos con piezas pequeñas, imanes o pilas si hay niños pequeños en casa.

Supervisar el juego, especialmente con juguetes nuevos o complejos.

Reemplazar cualquier juguete dañado o roto.

Ser conscientes del entorno: un juguete seguro puede volverse peligroso si se usa mal.