El abuelo trae a casa al niño equivocado de la guardería: "No lo culpamos a él, culpamos a la guardería"

Minutos de terror. Eso es lo que ha pasado una madre que fue a buscar a su hijo de un año a una guardería de Bangor (Australia) y comprobó que no estaba allí sin que nadie del centro se hubiera dado cuenta de que se había marchado.

La madre, presa de los nervios, obligó a la guardería a revisar las cámaras de seguridad para averiguar qué había ocurrido con su hijo. A raíz del incidente, se ha iniciado una investigación que apunta a grandes deficiencias en los centros educativos infantiles de Australia.

Todo se debió a una confusión. Un abuelo se había llevado a casa al niño equivocado. El anciano, cuando llegó, vio que todos los niños dormían en una habitación a oscuras, por lo que entró rápido y sin hacer ruido a recoger al que creía que era su nieto. Directamente, lo llevó hasta el coche y lo sentó en la silla infantil. Tras ello, el abuelo se acurrucó con su supuesto nieto y se quedó dormido con él.

La madre ha criticado el descontrol de la guardería, ya que no pudieron darle la identidad de ese anciano. "No pudieron decirme su nombre, ni quién era, ni a quién debía recoger. No pudieron decirme cómo era, solo que llevaba pantalones cortos y que era un hombre de cierta edad", ha lamentado la mujer.

En cualquier caso, tal y como recoge el medio de comunicación australiano Sydney Morning Herald, la madre no le guarda rencor a ese abuelo. "No lo culpamos a él, culpamos a la guardería", ha subrayado.

"Nunca había trabajado en un servicio tan caótico", asegura un extrabajador de la guardería

En relación a las condiciones de la guardería, un antiguo trabajador del centro ha asegurado de forma anónima al citado medio que "la guardería depende en gran medida de personal eventual y temporal, con una alta tasa de rotación de trabajadores".

"Nunca había trabajado en un servicio tan caótico, desastroso y emocionalmente agotador. Trabajaba constantemente con personal ocasional y nadie conocía a los niños", ha explicado el exempleado de la guardería.