Una española que trabaja en una residencia de Suiza señala alucinada lo que le dicen de España por su postura contra Trump

El lío entre España y Estados Unidos ha trascendido más de lo que se esperaba. Desde que Pedro Sánchez pronunciara su firme "no a la guerra" ante el bombardeo de EEUU e Israel a Irán, generando un intercambio de ofensivas, se ha vuelto todo un referente, no solo aquí, sino en otros países extranjeros, como ya se ha demostrado en Turquía y Japón.

Todo comenzó con el veto a EEUU de usar las bases de Rota y Morón para movimientos ofensivos contra Irán, provocando un enfado monumental de Donald Trump, que amenazó (y muy en serio) con cortar las relaciones comerciales con España. Desde entonces, Sánchez no ha hecho más que reafirmarse y ganar un gran apoyo nacional e internacional.

Reacciones ha habido y de todo tipo. Algunos españoles han sido testigos de lo que piensan en otros países. Primero fue una turista en Egipto, que le dijo a los de allí que era de España y lo primero que le dijeron es: "Bien por España, menos mal que tu presidente no ha dejado al retrasado de Trump aterrizar los aviones".

Lo que dicen en Suiza de España

Ahora ha sido Laura García Soler (@lauragarciasoler) en Suiza, pero no como turista, sino como trabajadora en una residencia, que ha alucinado por lo que le han dicho los ancianos a los que cuida.

"No sé si dar las gracias a Pedro Sánchez o al señor Trump porque aquí en Suiza, en la residencia donde trabajo, hoy me iban felicitando todos los ancianos que cuido", ha relatado García.

Destaca que le iban diciendo: "Qué política más buena tenemos en España y qué buen país, qué buena gente que somos los españoles". Por ello, ha rematado justo al final con un "gracias, Pedro Sánchez".

En Alemania lo dejan claro

Tras más de 60.000 visitas y 5.900 'me gusta' (y subiendo), el vídeo ha terminado con más de 600 comentarios con reacciones de todo tipo, sobre todo de españoles que han vivido situaciones similares.

Uno de los más sonados ha sido el de @Jcsamper: "(Las gracias) A Pedro Sánchez por exteriorizar de manera valiente lo que pensamos todos los españoles, europeos y toda la gente de bien de nuestro planeta. Orgulloso de mi representante".

Otro usuario español que vive en Alemania ha tenido una experiencia parecida: "Me han dicho 'qué valientes sois' es la primera vez que oigo algo positivo de nosotros aquí".