La Fiscalía rechaza "en este momento" imputar a Mazón en la causa de la DANA por falta de "datos o indicios con suficiente solidez"

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana rechaza por ahora imputar a Carlos Mazón en la causa de la DANA. Para el Ministerio Público “en este momento" no hay "datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" del expresidente valenciano.

La Fiscalía solicita al Tribunal Superior de Justicia valenciano la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación, según informa en un comunicado.

El informe de la Fiscalía frena, por ahora, la exposición razonada elevada por la titular del juzgado de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana. En ella, la magistrada que instruye la causa por la gestión de la DANA consideraba que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón por lo que reclamaba su imputación.

Lo hizo en un escrito el 24 de febrero, cuando apuntó que la "exclusión voluntaria" del entonces president de la Generalitat en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo", una "omisión equiparable a la acción" en los 230 fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.

La Fiscalía no anula esa posibilidad y explícitamente recoge este lunes que no descarta una "eventual responsabilidad penal" de Mazón, pero reclama a la magistrada seguir instruyendo el proceso antes de poder plantear tal escenario.

Para el órgano público "no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones" o que "puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024".

En manos del TSJCV

El resto de partes de la causa de la DANA —acusaciones populares, particulares y defensas— también se han pronunciado sobre la exposición razonada, antes de que el TSJCV decida el futuro judicial del expresidente regional.

El tribunal que deliberará y emitirá un fallo al respecto está compuesto por el propio presidente del tribunal, Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.

La competencia para investigar a Mazón correspondería al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.