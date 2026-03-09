Javier Ruiz avisa de lo que los españoles pueden empezar a ver pronto en los supermercados: mejor estar prevenidos

El periodista Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360 en TVE, ha advertido de las consecuencias en el bolsillo de los españoles que va a tener la guerra en Irán y que va afectar, según advierte, no sólo a la subida de los precios del carburante.

De hecho, el precio del petróleo, tanto en su variedad Brent como West Texas Intermediate (WTI), rompía este lunes por primera vez desde 2022 la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, tras apuntarse la mayor subida intradía de la serie histórica ante el temor por el suministro a causa del conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel y la respuesta del país persa bloqueando el estrecho de Ormuz.

"Hoy la alerta ya no es solo militar, es alerta económica. Lo que hoy está pasando con el petróleo no es no ni habitual ni normal. El precio del petróleo ha llegado a marcar no 100, que era nuestro gran temor, sino 120 dólares el barril. Ha llegado a experimentar una subida de casi el 90%. Es literalmente casi duplicar el precio desde que empezó el conflicto", ha advertido Javier Ruiz.

"Cuidado con lo que está pasando ahí fuera"

"El ataque a bases y refinerías ha puesto a todo el mundo tan nervioso que el G7 ha tenido que actuar y ha convocado reunión de urgencia. Las grandes economías del planeta, preparadas para liberar petróleo. Tenemos una línea que nos está acercando a máximos del petróleo desde la guerra de Ucrania. Cuidado con lo que está pasando ahí fuera", ha insistido el periodista, quien apunta que Goldman Sachs "dice que 120 se van a quedar cortos, 150 es lo que esperan los analistas".

"Esto, además, desborda el petróleo", ha insistido Javier Ruiz, que ha puesto un ejemplo para tomar conciencia de la magnitud del problema: un solo barco se ha atrevido últimamente a cruzar el Estrecho de Ormuz: y fue bombardeado.

"Y todo lo demás está parado. Ya no es un problema solo de petróleo, esto ahora mismo para todas las mercancías. Con el tráfico al 90% empezamos a tener problemas en el tráfico de chips, en el de fármacos que vienen desde Asia y problemas en alimentos. De hecho, dos de las grandes navieras del planeta, MSC y Maersk, han cerrado todas sus operaciones en Emiratos, Omán, Irak, Kuwait, Catar, Bahréin y Arabia Saudí", ha insistido.

Los problemas con los chips los alimentos

"Todo parado. Esto no es un problema de petróleo: esto empieza a ser un problema de comercio. Y esto ahora mismo dispara el coste, cualquier mercancía aumenta un 45% el precio del porte desde Asia. Esto significa que traer chips es un 45% más caro, traer alimentos, un 45% más caro. El 90% del azafrán el planeta viene desde Irán y también fármacos"; ha subrayado.

"Tuvimos una subida en los años de la guerra de Ucrania en la urea o el carburante y la estamos empezando a replicar. Los carburantes suben un 18, la urea, que se produce en Arabia Saudí, Catar e Irán, ahora mismo un fertilizante clave, sube un 25%. Lo que tenemos es un problema que empieza en el petróleo y acaba en el supermercado y que pasa por supuesto por el surtidor", ha advertido Ruiz.