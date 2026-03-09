Las claves del posible romance entre Ester Expósito y Mbappé: de las citas en París a su llegada en avión privado a Madrid

Es una de las noticias del fin de semana. El posible romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé ha acaparado gran parte de la atención mediática este fin de semana, después de que la actriz y el futbolista fueran captados en varias ocasiones juntos en París en los últimos días.

A finales de febrero se rumoreaba que Expósito y Mbappé ya habían tenido una cita en Madrid, pero han sido sus encuentros en París los que han confirmado que podrían estar viviendo un incipiente romance. La actriz estaba en la capital francesa para acudir a diversos compromisos relacionados con la Semana de la Moda de París, mientras que el futbolista estaba pasando unos días allí ya que está lesionado y no ha jugado los últimos partidos con el Real Madrid.

Las primeras fotos se publicaron en redes sociales el viernes 6 de marzo, cuando varios perfiles franceses compartieron las imágenes de la protagonista de Élite y el futbolista del Real Madrid juntos en un restaurante parisino con vistas a la Torre Eiffel.

En algunas de las imágenes, Expósito y Mbappé aparecen juntos en un sofá observando las vistas y comentando algo que aparece en su teléfono móvil. Mientras, en otras están besándose.

Un día después, se publicaron imágenes de la pareja en un club de moda de la capital francesa, Gaïa, del que se fueron juntos mientras muchas de las personas que estaban en el local los observaban.

El futbolista y la actriz volvieron a ser captados juntos este domingo, cuando ambos abandonaron el mismo hotel, el lujoso Royal Monceau, para poner rumbo a Madrid. Las cámaras grabaron a Mbappé saliendo del establecimiento y entrando en una furgoneta negra en la que ya estaba esperando Expósito, que intentaba taparse el rostro en vano.

Este mismo lunes, la revista ¡Hola! ha confirmado que efectivamente Mbappé y Expósito aterrizaron en un avión privado en Madrid después de sus citas parisinas. La publicación ha compartido algunas imágenes de la pareja saliendo del jet, acompañada de algunas personas que según la revista serían del círculo de la actriz.

El futbolista volvió esta mañana a Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, para incorporarse al trabajo junto a sus compañeros de equipo. Por ahora, ni él ni la actriz se han pronunciado sobre este posible romance y solo el tiempo dirá si es algo pasajero o termina convirtiéndose en una relación seria.