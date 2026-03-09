Trump reclama a Australia que dé asilo a las jugadoras de fútbol iraníes que no cantaron el himno de su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este lunes que Australia dé asilo a cinco jugadoras de fútbol iraníes que se negaron a cantar el himno de su país a principios de mes en un partido de la Copa Asiática y que, según medios australianos, han desertado de la delegación iraní.

"Estados Unidos las acogerá si usted no lo hace", ha dicho Trump este lunes en un mensaje en la red Truth Social dirigido al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Trump se ha referido a la situación de las deportistas y ha asegurado que las autoridades australianas cometerían un "error humanitario terrible" si permiten que se obligue a las jugadoras a regresar a Irán donde, según el mandatario estadounidense, "lo más probable es que las maten".

Fatemé Pasandidé, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefé Ramazanzadé y Mona Hamudi se negaron a cantar el himno iraní durante un partido contra Corea del Sur el pasado 2 de marzo en el marco de la Copa Asiática Femenina.

Las jugadoras fueron calificadas como "traidoras" en la televisión estatal iraní, por lo que existía una preocupación creciente por que sufrieran represalias al regresar a su país.

En este contexto, la cadena de televisión publica australiana ABC ha informado este lunes de que las cinco futbolistas planean solicitar asilo en Australia después de situarse bajo la protección de la policía de Queensland.

Por su parte, el Comisario contra la Esclavitud de Nueva Gales del Sur, James Cockayne, ha pedido que se investiguen urgentemente posibles delitos de esclavitud moderna en relación al resto de jugadoras del equipo, ya que asegura están siendo obligadas a volver a Irán, por lo que ha pedido iniciar un proceso para conceder visados a las afectadas en una carta a las autoridades australianas.

Continúan los bombardeos sobre la república islámica

Las declaraciones de Trump llegan cuando la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán ya avanza en su segunda semana mientras continúan los bombardeos sobre la república islámica, que ha contestado con ataques sobre países árabes con presencia militar estadounidense.

De momento, ni el primer ministro, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración, Tony Burke, se han pronunciado sobre esta cuestión, y la ministra de Exteriores, Penny Wong, evitó este domingo comentar directamente la solicitud durante una entrevista con un canal público.

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de la selección iraní y la amenaza a la que se enfrentan si regresan al país, mientras que el sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras.

La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.