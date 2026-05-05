Por qué estudiar un Bachelor y dónde hacerlo

Unos estudiantes toman nota durante una clase, en una imagen de archivo.

Con un mercado laboral cada vez más globalizado, estudiar un Bachelor te permite acceder a oportunidades en multinacionales y startups que valoran certificaciones reconocidas en todo el mundo. Y, en España, estos estudios están ganando terreno entre estudiantes y profesionales que buscan formación práctica que les sirva para postularse a empleos en varios países a la vez.

Pero, ¿qué son exactamente? Y lo que puede que sea aún más importante, ¿se puede estudiar Bachelors en España? En este artículo resolvemos estas dudas y explicaremos en qué consiste esta formación equivalente a un Grado Universitario en España.

¿Qué es un Bachelor?

Puede que ya hayas oído hablar de los Bachelor, pero tal vez no sabes exactamente qué son. Se trata de títulos universitarios europeos de 180 ECTS que se completan en solo 3 años. Son equivalentes a un Grado Universitario completo en España.

La diferencia clave, además de ser más cortos, es que mientras los grados españoles priorizan la teoría, los Bachelors se centran en la práctica con proyectos reales con empresas, competencias digitales y soft skills que las multinacionales exigen. Asimismo, dan acceso a másteres y posgrados.

Dónde estudiar Bachelors en España

Madrid, Barcelona y Valencia concentran la oferta más sólida de Bachelors en España, con centros privados y públicos que importan directamente.

Dentro de la formación online, la Universidad Digital Europea UNIPRO destaca por su amplia oferta en distintas áreas del conocimiento. ¿La mayor ventaja? Poder formarte cuando y desde donde quieras en las habilidades fundamentales que más demandan los empleadores actuales.

Todos los Bachelors oficiales que se pueden estudiar en España aparecen registrados en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), el cual puedes consultar en www.educacion.gob.es/ruct.

Bachelors de Ciencias Empresariales

¿Quieres trabajar en las multinacionales de más alto nivel? ¿Te estás planteando emprender tu propio negocio? Un Bachelor en ciencias empresariales, como el de Administración de Empresas, el de Marketing o incluso el de Ingeniería de Organización Industrial, son una opción perfecta en formato intensivo.

Con estos Bachelor con cientos de horas prácticas, aprenderás con casos reales de comercio internacional sobre contabilidad financiera, planes estratégicos, marketing digital, derecho empresarial y habilidades directivas. Todo 100% online, en tan solo 3 años, permitiéndote conciliar el trabajo con los estudios.

Bachelors de Salud

Otro de los sectores con más demanda en todo el mundo es la Sanidad. Con un Bachelor en Nutrición Humana y Dietética responderás a la necesidad de luchar contra el envejecimiento y cubrir las necesidades de wellness de tus pacientes.

Por su parte, el Bachelor en Psicología aborda otro de los pilares del bienestar de las personas: la salud mental. En sus 180 ECTS equivalentes a un Grado tradicional, lo más destacado de la formación, el alumno verá herramientas de evaluación psicológico, comprenderá el bienestar emocional , analizará de datos psicológicos, y dominará procesos cognitivos y emocionales. Este tipo de perfiles son muy demandados en la sanidad 4.0.

Gracias a sus más de 400 horas de prácticas en clínicas, y la multitud de salidas en hospitales privados, industria alimentaria, consultoría deportiva o educación sanitaria, estos estudios son la alternativa que muchos eligen para labrarse un futuro en el sector.

Bachelors de Ingeniería

El sector de la Industria 4.0 también reclama talento. El Bachelor en Ingeniería de Organización Industrial prepara gestores de proyectos industriales que optimizan procesos, coordinan equipos y aplican estrategias de I+D y sostenibilidad.

Por su parte, el Bachelor en Informática forma desarrolladores TIC con IA, ciberseguridad, bases de datos y arquitectura cloud, respondiendo a la demanda de sistemas innovadores en empresas tecnológicas. Mientras que el Bachelor en Ciencia de Datos forma analistas que interpretan Big Data, crean modelos predictivos con IA y apoyan decisiones estratégicas.

Todas estas formaciones online se completan en 3 años y cuentan con más de 400 horas prácticas en empresas tech y salidas en consultoría, aeronáutica, startups y digital business.

Bachelors destacados

Entre los bachelors más destacados se podría enumerar una gran variedad de opciones. Con estudios como los del Bachelor en Relaciones Internacionales, podrás formar parte de los cambios globales y comprender a nivel político, económico y social las relaciones entre organismos internacionales

Por su parte, el Bachelor en Diseño desarrolla comunicadores visuales que innovan en entornos digitales cada vez más competitivos. La titulación abarca diseño gráfico, UX/UI, motion graphics y diseño generativo con IA, preparando a sus alumnos para trabajar en agencias creativas y startups tecnológicas.

Ambos programas combinan creatividad tradicional con competencias digitales demandadas por productoras audiovisuales, plataformas streaming y estudios de diseño. También con 180 ECTS equivalentes a un Grado oficial en 3 años intensivos y con cientos de horas de prácticas profesionales, tu perfil multidisciplinar será el más demandado.