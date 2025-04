Responden a la duda de por qué hay cada vez más niños en el espectro autista

Según Autismo España, en España hay unas 450.000 personas diagnosticadas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), de las cuales en 2023, 78.063 estaban en época estudiantil, representando el 0,94% del alumnado general no universitario.

Cada vez es más frecuente que haya niños con el diagnóstico de estar en el espectro autista, por lo que cada vez juega un papel más importante la atención temprana, los diagnósticos especializados y también el desmitificar ciertas creencias sobre esta condición.

El psicólogo especializado en neurodesarrollo Daniel López Millán ha publicado el libro Es autista, ¿y ahora qué? (Editorial Destino) y ha concedido una entrevista a ¡Hola! en la trata de guiar a algunos padres en el diagnóstico y responder a cuestiones como por qué cada vez hay más diagnósticos.

Para el especialista que, supuestamente, haya más niños diagnosticados con TEA se debe "principalmente a que los mecanismos de detección son mejores". "Están mejorando, sobre todo en los países occidentales donde hay más recursos a nivel clínico y médico, aunque queda mucho aún. Pero el autismo es un fenómeno que se da en todo tipo de poblaciones, aunque en ciertos contextos es más difícil la detección y la identificación", explica al citado medio.

Sobre las posibles causas de esta condición recuerda que es "multicasual", pero que hay un importante factor genético ya que "hay notificados más de 400 genes con las manifestaciones de este cuadro". Aunque recuerda que más que buscar el origen, lo importante es generar recursos, integrar y ayudar a las personas diagnosticadas y sus familias.

Del mismo modo, López Millán pide desmitificar el "arquetipo de autista" que generalmente no habla, no socializa y se comunica con su entorno de forma limitada. "Esto no quiere decir que no haya casos que sean así, pero no representa a la gran mayoría de las personas en el espectro, que tienen ciertas habilidades de comunicación y de interacción con otros y ciertos recursos", recuerda.

Tal y como recuerdan en Autismo España, el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista se realiza "observando los patrones de comportamiento de la persona y su historial de vida e interacción con el entorno".

Esto debe correr a cargo, tal y como señalan en la web, de un "equipo multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos (medicina, psicología, educación, bienestar social) con formación específica en TEA, a partir de exámenes médicos, valoración genética y evaluación psicológica y psiquiátrica (cognitiva, adaptativa, comunicativa, del bienestar emocional y de la conducta) de la persona".