Un experto en cerveza señala qué es todo un crimen contra esta bebida: se ve en muchos bares
Se suele pensar que la mejora, pero discrepa.

Imagen de archivo de una jarra de cerveza fría.

En cuestión de cervezas, cada uno tiene sus gustos, ya sea en cuanto al tipo (rubia, tostada...) o a cuál es la mejor manera de tomarla. Dicho esto, hay ciertas recomendaciones que apuntan los expertos para no cargarse su sabor y tomarla en las mejores condiciones.

Muchas personas asocian una buena cerveza con tomarla muy, muy fría, incluso en una jarra congelada, como se sirve en muchos bares. Sin embargo, puede no ser la mejor idea. De hecho, el experto en esta bebida conocido en redes como @cervecero_miguel, lo califica en una de sus últimas publicaciones como "un crimen contra la cerveza".

Como argumenta, durante años se ha publicitado que cuanto más fría esté la cerveza, mejor, "pero es una trampa". "El frío extremo no realza la cerveza, la aniquila", defiende.

El tiktoker subraya que congelar el vaso "sólo perpetúa ese mito: el de confundir refrescar con disfrutar". Esto tiene su explicación: cuando el líquido entra en contacto con el vaso helado "se produce un choque térmico que rompe la carbonación natural". La consecuencia directa de esto es que "las burbujas escapan antes de tiempo, la espuma se desmorona y los matices desaparecen", además de que los trozos de hielo que puedan estar adheridos al recipiente puedan alterar su textura.

¿Qué es lo recomendable, entonces? Tomar la cerveza en un vaso limpio a temperatura ambiente o un poco fresco, nada de pasarse con el frío.

"Beber bien no es beber más frío, es beber consciente", sostiene. 

En otra de sus publicaciones se pronuncia sobre otra preferencia a la hora de beber la cerveza y aclara si sabe mejor en botella, como prefieren muchos, o en lata. El experto señala que algunos estudios han demostrado que el envase puede condicionar nuestra percepción, pero que en la cata a ciegas no hay tanta diferencia.

"El material, la luz, el oxígeno, la temperatura: todo cuenta. Pero el sabor no viene de la lata ni de la botella en sí", indica.

Elena Santos
Elena Santos
Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

