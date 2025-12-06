Un experto en cerveza señala qué es todo un crimen contra esta bebida: se ve en muchos bares

En cuestión de cervezas, cada uno tiene sus gustos, ya sea en cuanto al tipo (rubia, tostada...) o a cuál es la mejor manera de tomarla. Dicho esto, hay ciertas recomendaciones que apuntan los expertos para no cargarse su sabor y tomarla en las mejores condiciones.

Muchas personas asocian una buena cerveza con tomarla muy, muy fría, incluso en una jarra congelada, como se sirve en muchos bares. Sin embargo, puede no ser la mejor idea. De hecho, el experto en esta bebida conocido en redes como @cervecero_miguel, lo califica en una de sus últimas publicaciones como "un crimen contra la cerveza".

Como argumenta, durante años se ha publicitado que cuanto más fría esté la cerveza, mejor, "pero es una trampa". "El frío extremo no realza la cerveza, la aniquila", defiende.

El tiktoker subraya que congelar el vaso "sólo perpetúa ese mito: el de confundir refrescar con disfrutar". Esto tiene su explicación: cuando el líquido entra en contacto con el vaso helado "se produce un choque térmico que rompe la carbonación natural". La consecuencia directa de esto es que "las burbujas escapan antes de tiempo, la espuma se desmorona y los matices desaparecen", además de que los trozos de hielo que puedan estar adheridos al recipiente puedan alterar su textura.

¿Qué es lo recomendable, entonces? Tomar la cerveza en un vaso limpio a temperatura ambiente o un poco fresco, nada de pasarse con el frío.

"Beber bien no es beber más frío, es beber consciente", sostiene.

En otra de sus publicaciones se pronuncia sobre otra preferencia a la hora de beber la cerveza y aclara si sabe mejor en botella, como prefieren muchos, o en lata. El experto señala que algunos estudios han demostrado que el envase puede condicionar nuestra percepción, pero que en la cata a ciegas no hay tanta diferencia.

"El material, la luz, el oxígeno, la temperatura: todo cuenta. Pero el sabor no viene de la lata ni de la botella en sí", indica.