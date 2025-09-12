Un joven se harta de los malentendidos con sus padres y les da la clase definitiva para entender a la Generación Z

Brecha generacional. Hay quien la esgrime como excusa para no ponerse al día de los nuevos tiempos, pero el protagonista de esta historia decidió que es salvable y puso todo de su parte para romper la que le separaba de sus padres.

Su nombre es Jason Saperstone, un joven de 22 años que, como cuenta Fanpage, se mudó a Nueva York para trabajar en publicidad. Aprovechando que domina herramientas para crear presentaciones visuales, creó una especie de PowerPoint para hacerle entender a sus padres cómo se podían entender mejor con él.

Como señaló a Today, sus padres le escribía con la mejor de las intenciones, pero al no dominar los códigos de la generación Z, la cosa no fluía.

Lo primero que les enseñó fue a usar correctamente (según su criterio) los signos de exclamación como reacción a un mensaje: "Según el joven, solo hay tres circunstancias en las que se debe usar: cuando se está de acuerdo con el contenido, cuando se está en la misma situación o cuando se quiere llamar la atención de alguien que no responde".

En su clase, Saperstone también los instruyó sobre el uso de los emojis, puesto que hay algunos a los que cada generación da un significado específico.

Es el caso del emoji de la calavera... para algunas personas está claro que se asocia con muerte, pero resulta que para los Z equivale a 'morirse de risa'.

Otro punto con el que se ha montado mucho debate en los comentarios es el uso del emoji del pulgar hacia arriba: mientras los usuarios de más edad lo equiparan con un ok y una muestra de apoyo, para los más jóvenes puede mostrar indiferencia o casi una invitación a cesar la conversación.