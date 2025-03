Una amiga le roba el nombre que pensó para su hija y el debate está al rojo vivo: "Deja de hablarle"

Los conflictos con los nombres de los bebés es uno de la múltiples temas a los que te tienes que enfrentar con la llega de un nuevo hijo. Y casi siempre son con tu entorno más cercano (tu pareja, tus padres, tus suegros, tus amigos...), así que la controversia está servida. Pero, cuando surgen estas disputas, que algunos familiares y amigos se las toman muy a pecho, ¿realmente merece la pena que dejes de hablar a alguien por un problema de este tipo? ¿Y si lo que te pasa es que te roba una amiga el nombre que tenías pensado para tu bebé?

Es que le pasó a una madre cuando decidió acudir a la red social Reddit, en la que la gente puede opinar sobre algo que planteas e incluso votar a favor de unas cosas o de otras. La cuestión es que lo hizo junto a su mejor amiga, que también estaba esperando un bebé y que daba a luz antes que ella. Y las dos iban a tener niñas.

“Me estaba peinando (su amiga es su estilista) y estábamos comentando sobre los nombres que elegiría para mi bebé porque ella estaba teniendo dificultades para encontrar ideas. Y simplemente le dije que nuestra elección para una niña era Evelyn Mae”, explica esta mujer en el comentario que compartió después en esta red. comparte la persona que publicó el anuncio. “Pero resulta que en el momento en que dio a luz ella no sólo eligió a Evelyn, sino también a Mae”, relata sobresaltada.

Y cuenta que ella adora a su mejor amiga y que normalmente no se habría enfadado por algo así, a la vez que pide a los usuarios de esta red nuevas sugerencias de nombres que incorporen también el de Mae. “He intentado buscar nombres por todas partes y me encanta Florencia, pero a nadie le gusta en nuestra casa”, explica el comentario.

Las personas que han participado en el debate en Reddit se apresuraron a ofrecer algunas opciones alternativas de nombres para el bebé, pero muchos le dieron el mismo consejo a la autora de la publicación: "No lo dudes, usa el nombre original que tú habías pensado".

Es más, otra mujer le cuenta: “Tuve una situación similar. Durante mucho tiempo no pude superar el hecho de que el nombre que me gustaba para mi bebé ya estuviera escogido en mi entorno y me sentía tonta al usarlo de nuevo, aunque hay muchas personas que podían ponerlo también”, explica esta usuria. “Y durante todo mi embarazo me sentí muy estresada e incómoda por eso. Pero seguimos adelante con el mismo nombre e influyó que mi pareja me dijo al fundamental: ´Nunca sabes cuánto tiempo estará en tu vida tu amiga. Y no importa lo que piensen los demás”.

Otra persona que intervino den el debate estaba de acuerdo: “Personalmente, yo lo seguiría usando. Parece que tienes un apego emocional hacia él, por lo que podrías arrepentirte de no usarlo. Puede que al principio te resulte extraño, ¡pero se irá suavizando!”, le aconsejó. En cambio, otros comentarios eran mucho más tajantes y le aconsejan que la "elimine" de su vida. Por ejemplo, un usuario le dijo: "Yo le diría lo que siento y nunca volvería a hablar con ella y, de todas formas, llamaría al bebé Evelyn Mae". Y otro, en el mismo sentido le aconsejaba: “Conserva el nombre y deshazte del amigo”.

No sabemos cómo acabó esa historia, porque la autora no lo ha contado aún, pero estaremos pendientes. ¿Habrá dejado a su amiga? Al final, la persona que se va a quedar para siempre en su vida, como le decía su pareja, es su hija.