Una madre se fue a tomar un 'selfie' con su hija y al final en realidad salían tres en la foto

Esta historia comienza cuando una familia decide pasar el día recogiendo bayas por la campiña sueca y, una jornada entretenida, se acabó convirtiendo en una terrible experiencia médica: en mitad del campo, y de una curiosa manera, al hacerse un selfie con su hija, la madre descubrió una garrapata adherida a las pestañas de su niña.

La madre se llama Alessandra Paiusco, vive en Uppsala, Suecia, y ha publicado esta inquietante experiencia en su canal de Tiktok (@la.tuttologa). Ha compartido en la publicación, además, una imagen de primer plano que muestra al insecto alojado en la línea de las pestañas de su hijo de un año.

La mujer, de 33 años, dijo a Newsweek que la familia había estado de vacaciones en una granja a una hora de Uppsala con sus padres, Marco, de 63 años, y Lea, de 57, junto con sus hijos Leonidas, de casi tres años, y Olympia. "Fuimos al bosque a recoger arándanos; de hecho, esperábamos encontrar rebozuelos", dijo, refiriéndose a los codiciados hongos comestibles de color amarillo anaranjado. Paiusco continuó: "Me derretía viendo a los niños estrechar lazos mientras comían bayas".

Una vez que la familia regresó a casa, ella y los niños se revisaron para ver si tenían garrapatas, pero no notó ninguna hasta la mañana siguiente, cuando notó una "de inmediato" en la línea de las pestañas de Olympia.

Las garrapatas son pequeños parásitos chupadores de sangre que se adhieren a los humanos y a los animales, a menudo ocultándose en los pliegues de la piel, las líneas del cabello o incluso las pestañas.

Son comunes en áreas boscosas y cubiertas de pasto y pueden transmitir enfermedades graves como la enfermedad de Lyme (causada por la bacteria Borrelia) y la encefalitis transmitida por garrapatas (llamada TBE), una infección viral que afecta el cerebro y el sistema nervioso.

"La verdad es que me quedé muy sorprendida y, para ser totalmente sincera, también me dio asco", dijo la madre de dos hijos. Ella dice que tomó la fotografía que aparece en su publicación en las redes sociales para mostrarles a sus padres la ubicación "perfectamente escondida" de la garrapata.

Sin saber qué hacer, Paiusco le pidió al dueño de la granja que confirmara lo que veía. Le recomendaron que condujera hasta el centro de salud más cercano en Tierp, a unos 45 minutos. Si bien la extracción de garrapatas es común en Suecia, la ubicación de la garrapata de Olympia hizo que la extracción en casa fuera imposible.

"Aunque tomé las precauciones necesarias para evitar las garrapatas, seguramente estuvieron saltando de la ropa o del auto al ojo del bebé durante la noche", explicó esta madre. En el hospital, la terrible experiencia duró dos horas. "Olympia estaba comprensiblemente aterrorizada, así que tuvimos que sujetarla", dijo Paiusco.

Primero, la sostenía, pero pateaba, así que dos enfermeras intentaron usar una especie de lazo, pero no funcionó. Lo intentamos tres veces, con muchas lágrimas y descansos para amamantar. Al final, tuve que forcejear con ella en la mullida camilla, y una enfermera muy decidida, llamada Irena, logró arrancársela entera con unas pinzas de médico de la vieja escuela. Finalmente, aunque la experiencia fue difícil en el momento, Olympia se recuperó rápidamente, concluye su madre.