Bertín Osborne se defiende de las críticas por su polémica exclusiva con su hijo pequeño: "A mí me da igual"

El 1 de septiembre de 2025 fue un día de muchos inicios. Para la princesa Leonor supuso su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde incluso se atrevió a subirse al avión que aprenderá a pilotar. Lejos de allí, en Madrid, El Hormiguero estrenaba temporada con un viejo conocido: Bertín Osborne.

El cantante no tuvo problemas en hablar de su vida personal. En concreto, recordó la entrevista que dio a ¡Hola! en la que posó por primera vez con su hijo pequeño, David. En este reportaje participó también la madre del niño, Gabriela Guillén, pero dejaron claro que Bertín y ella no habían compartido espacio y que habían atendido a la revista por separado.

Pablo Motos y Bertín Osborne, muy cómplices durante el paso del cantante por 'El Hormiguero'. Carlos Lopez Alvarez

El artista quiso defenderse de las críticas suscitadas por el reportaje: "Tengo un niño que es un encanto y una monada, y la gente decía que si lo tenía escondido, que si me avergonzaba, que no lo sacaba. Primero eso, ahora lo saco y es otro follón. Si hago una cosa, es porque la hago. Si no la hago, es porque no la hago. A mí me da igual. He sacado a mi niño y está ahí fenomenal, como si tuviera que dar explicaciones”, expresó.

De este modo, dejó claro que le dan igual unas críticas suscitadas después de que Bertín Osborne posara por primera vez con el hijo que tuvo fruto de una breve relación con Gabriela Guillén. El niño nació el 31 de diciembre de 2023, pero el cantante no reconoció su paternidad hasta junio de 2024. Poco más de un año más tarde, decidió posar públicamente con él para la citada revista.

Todo bien con Gabriela Guillén

Además, Pablo Motos quiso saber si las cosas estaban bien con Gabriela Guillén. No fue muy claro y no quiso nombrar directamente a la madre de su hijo menor, aunque dejó entrever que no hay problemas entre ellos: "Todo bien, me llevo bien con todo el mundo. Yo no me peleo con nadie. Se me nota mucho cuando lo hago y procuro no hacerlo porque me enciendo y en algunos momentos se me va un poco”, finalizó Bertín.