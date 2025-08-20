Bertín Osborne presenta a su hijo con Gabriela Guillén: "Nunca pensé que podía pasar"

Después de la negativa a realizarse las pruebas de paternidad y de que en un primer momento asegurase que no quería ser el padre del hijo fruto de su relación con Gabriela Guillén, Bertín Osborne ha posado en la revista ¡Hola! junto a David, el que es su séptimo hijo.

Osborne reconoció a su hijo, de ahora año y medio, el pasado junio después de la negativa a ejercer de padre de la criatura. "Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", señaló entonces en un comunicado.

Sin embargo, este miércoles ha dado un paso más allá en su primer posado público con su hijo fruto de su relación con Gabriela Guillén en la portada de la revista ¡Hola! Guillén, también ha participado en la publicación, pero "no han posado juntos para evitar malentendidos".

En su entrevista, Osborne revela que ha aceptado este posado porque "lo que no se ve no existe", por darle una "normalidad mediática" y porque no quiere que sea "un niño escondido". "Y yo, encantado. El niño es una monada. Y cariñosísimo. Es un amor", ha añadido. "Yo nunca quise ser padre otra vez. Pero vale, lo soy. Así son las cosas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda", ha declarado.

"Para mí, por un lado, ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida. Y por otro, el niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores que hayamos podido cometer sus padres", ha añadido. "Ser padre ahora es una cosa con la que no había contado. Nunca pensé que podía pasar… pero ha pasado y asumo mi responsabilidad, porque no soy ningún loco", ha declarado.

Osborne ha asegurado que quería arreglar las cosas con Guillén por el bien del niño, pero deja claro que "esto no es un pastelón de telenovela" y no hay ningún vínculo sentimental entre ellos. "Yo tengo mi vida y Gabrie­la, la suya. Y ahora mismo no tengo pareja ni intención de tenerla. Estoy encantado de estar solo, de hacer mi vida, trabajar lo que me apetezca y las horas que quiera, sin dar explicaciones a nadie", ha recalcado Osborne, quien dice tener muy buena relación con sus exparejas y las personas que han pasado por su vida.

Según ha contado, lo verá cuando le sea "posible" y lo "necesiten", ya que Guillén vive en Madrid con él y no se han planteado que conviva también con su padre. Con este posado, Osborne busca enterrar una polémica que le ha acompañado durante meses, donde ha protagonizado titulares negando su responsabilidad.

De la negativa a reconocer al hijo con Guillén a conocerlo y posar juntos

En enero, cuando saltó la noticia de la paternidad de Osborne con Guillén a los 69 años, el cantante se reafirmó en su negativa a reconocerlo. "Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre". También señaló en una entrevista con ¡Hola! que tendría que hacer una prueba de paternidad y que, de resultar positiva, se haría cargo: "Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo".

La modelo acudió entonces a numerosos platós de televisión en los que se sinceró sobre su relación con el cantante y cómo había recibido este la noticia. "Me dijo que si tenía al bebé la relación terminaba. Me pareció un feo que me diera esa opción: decidir entre él o el niño. No podía aceptarlo. Le dije que yo iba a sacar adelante al niño sola", reveló.

Un año después, Osborne no acudió al juicio por la paternidad de su hijo que se celebró en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por un reconocimiento expreso del pequeño. Pero no fue hasta el pasado mes de junio cuando emitió un comunicado asumiendo su responsabilidad. Ahora, dos meses después, y en pleno verano, Osborne ha decidido que la mejor forma de reconciliarse con su paternidad es posar con su hijo en la portada de ¡Hola! y sacarlo del anonimato.