Sánchez tiende la mano al PNV tras el enfado de los jeltzales por la foto con IA: "Buena compañía"

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado este miércoles la "oposición constructiva" del PNV al que ha tendido la mano para acabar la legislatura con su "buena compañía", después de que la portavoz del partido vasco, Maribel Vaquero, le haya instado a elegir entre terminarla "solo o en compañía".

"Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV", ha respondido Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta de Vaquero sobre cómo piensa abordar sus prioridades con la actual aritmética parlamentaria.

Una pregunta que ha llegado al pleno del Congreso después de que el PNV anulara este martes una reunión, sin concretar, que iba a celebrar con el Gobierno en respuesta a una foto manipulada con IA del líder nacionalista, Aitor Esteban, que los socialistas vascos publicaron en sus redes sociales y que los peneuvuistas han considerado una falta de respeto "indecente".

A ello se ha sumado además, la decisión del PNV de abstenerse en la votación del decreto de vivienda.

Fuentes de Presidencia del Gobierno han asegurado que el presidente Pedro Sánchez no tenía previsto reunirse este miércoles con Esteban en Madrid, si bien no han aclarado si en la agenda de Moncloa figuraba algún encuentro del dirigente del PNV con otro miembro de su gabinete.

Patxi López cree que se reconducirán las relaciones

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha expresado por su parte su convencimiento de que se van a reconducir las relaciones con el PNV.

"Estoy convencido de que somos socios en un gobierno de coalición, somos socios también aquí en las grandes políticas que han salido adelante y todo va a ser reconducido", ha comentado.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado esta mañana en los pasillos del Congreso que evidentemente los socialistas vascos se equivocaron porque "el PNV es un partido de pocas bromas".