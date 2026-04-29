El "irrespetuoso" gesto de Donald Trump con la reina Camila que da la vuelta al mundo

La visita de Estado de los reyes de Inglaterra a Estados Unidos va a dar para escribir una novela, de momento no se sabe si de terror o de simplemente de todo lo que no hay que hacer cuando se recibe a un colega extranjero en tu propio país, sea rey o no.

Donald Trump no destaca precisamente por su saber estar y por guardar el protocolo pero hay cosas que hasta en Estados Unidos están llamando la atención porque no son de recibo.

En redes sociales se ha viralizado un momento de Trump con la reina Camila que tiene a los expertos en protocolo y en comunicación no verbal tirándose de los pelos. Al inicio de su llegada al acto en la Casa Blanca, los reyes ingleses comienzan a saludar a las autoridades presentes en la Casa Blanca.

En ese instante, mientras la reina de Inglaterra está estrechando varias manos, Donald Trump irrumpe en de forma abrupta, se cuela a Camila y empieza a dar la mano sin parar, demostrando que no sabe ni de protocolo ni de buena educación.

"Trump es tan irrespetuoso. Cada día es otra vergüenza para nuestro país", señala uno de los usuarios que ha compartido la escena en la red social de Elon Musk.

Carlos III se la devuelve

Durante la cena de Estado que tuvo lugar después, el rey Carlos III tiró de fino humor inglés para darle un zurriagazo a Donald Trump por declaraciones pasadas sobre guerras anteriores.

"Recientemente usted comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés", le espetó Carlos III ante la risa impostada de Trump.

Se refería el rey a los conflictos que tuvieron los entonces poderes coloniales, Francia y Reino Unido, por el control de América del Norte antes de la independencia de EEUU. Este año, de hecho, se cumplen 250 de aquella independencia y en ese marco hay que entender la visita de los monarcas.