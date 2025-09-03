Demi Moore alaba a Emma Heming, mujer de Bruce Willis: "Se ha dedicado por completo"

Hace unos días Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, reveló durante una entrevista que el cerebro del actor "está fallando" como consecuencia de la afasia que padece y que recientemente había tomado la decisión de trasladarlo a una casa separada con cuidados las 24 horas del día.

La modelo y actriz británica concedió la entrevista por el lanzamiento de su libro, El viaje inesperado: cómo encontrar fuerza, esperanza y uno mismo en el camino del cuidado, en el que narra cómo la pareja ha ido afrontando la situación desde que el actor fuera diagnosticado con este tipo de demencia frontotemporal que afecta al habla y al lenguaje.

Este lunes, Heming fue la invitada en el podcast de Oprah Winfrey, donde siguió relatando su experiencia y donde pudo escuchar las palabras que le dedicó Demi Moore, exmujer del actor. En medio de la charla, Winfrey sorprendió al público proyecto un vídeo en el que la protagonista de La sustancia alaba la entereza de Heming.

"Emma hizo un gran esfuerzo para resolver todo esto y lo más bonito, y ella habla de ello en su libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican ese tiempo a asegurarse de que están bien, entonces no pueden ayudar a nadie más", defendió Moore, que aseguró que "no hay una guía" para afrontar la enfermedad y que ser la exmujer a veces es un rol "interesante".

Emma Heming, Bruce Willis, Demi Moore y las tres hijas de los actores en una imagen de archivo Getty Images

Moore y Willis tuvieron tres hijas y, a pesar de su separación, siempre han hecho gala de su buena relación, algo que no ha cambiado con la enfermedad del actor.

"Siento muchísima compasión por Emma. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral", alabó Moore sobre la dedicación de Heming tras el diagnóstico de Willis. "Se ha dedicado por completo a forjar el camino correcto. Ha tenido la misma dosis de miedo, fuerza y valentía al navegar esto", añadió.

Además, Moore ha asegurado que cree que el libro de Heming puede ayudar a muchas personas que están atravesando la misma situación en sus familias.