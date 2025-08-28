Emma Heming, mujer de Bruce Willis, revela el estado de salud del actor: "Es duro"

Desde que se confirmó en 2022 que Bruce Willis había sido diagnosticado de afasia, un tipo de demencia frontotemporal que afecta al habla y el lenguaje, su familia ha ido informando paulatinamente sobre la salud del actor.

Como consecuencia de su enfermedad, Willis, uno de los actores más exitosos de Hollywood, dejó su trabajo y abandonó sus apariciones públicas. Sus hijas mayores, fruto de su matrimonio con Demi Moore, comparten de vez en cuando imágenes en las que se ve al intérprete, habitualmente en familia.

Esta semana su mujer, la modelo y actriz Emma Heming, charló con la presentadora Diane Sawyer en la cadena estadounidense ABC News sobre el estado actual de su marido y cómo es su día a día junto a sus dos hijas en común Mabel Ray, de 13, y Evelyn Penn, de 11.

"Bruce tiene buena salud en general. Simplemente su cerebro le está fallando", explicó Heming durante la entrevista. La mujer del actor explica que han tenido que adaptarse para intentar mitigar los problemas con el lenguaje derivados de su enfermedad. "Tenemos una forma de comunicarnos con él que simplemente es diferente", señaló.

A pesar de que la capacidad de habla y comprensión de Willis se ha deteriorado, Heming confirma que de vez en cuando tienen "momentos" en los que el actor parece el mismo de siempre. "Es su risa. Tiene una risa tan sincera. Y, sabes, a veces se ve un brillo en sus ojos, o esa sonrisa y me transporto", comentó la mujer del actor, con el que está casada desde 2009.

"Es duro verlo porque tan rápido como aparecen, esos momentos se van. Es duro pero estoy agradecida. Estoy agradecida de que mi marido esté todavía aquí", añadió Heming.

Además, la modelo reveló en la entrevista que actualmente viven en casas separadas. Heming tomó la decisión después de que comenzara a restringir las actividades de sus hijas en la casa familiar para intentar molestar lo menos posible al que, por ejemplo, le afecta de manera especial el ruido por la enfermedad que padece.

"Bruce querría esto para nuestras hijas. Él querría que vivieran en una casa adaptada a las necesidades de ellas no a las suyas", comentó la modelo, que reveló que el actor vive desde hace un tiempo en otra vivienda cercana. Se trata de una casa de planta baja que es cómoda tanto para Willis como para el equipo que lo cuida durante las 24 horas del día.