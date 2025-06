Depardieu no comparece por la presunta agresión a 'rey de los paparazzi' y el juicio continúa

El actor francés Gérard Depardieu no compareció este martes ante la justicia italiana por su presunta agresión al llamado "rey de los paparazzi" en Roma en mayo de 2024, cuando éste intentó fotografiarlo junto a su pareja, Magda Varvusova.

El caso, en el que también está investigado el conocido fotógrafo Rino Barillari, de 80 años, continuará con una vista prevista para el próximo 15 de octubre, cuando no se descarta que Depardieu y Varvusova se presenten ante el tribunal.

"El juez ha invitado a las partes a alcanzar eventualmente un acuerdo para la remisión de la querella y ha fijado otra audiencia para el 15 de octubre para escuchar a la persona ofendida, y si eventualmente se llegara a un acuerdo, entonces el proceso se cerrará", explicó el abogado de Barinalli a la salida de la vista.

Depardieu estuvo representado por su abogado, quien presentó los partes médicos de Varvusova y solicitó la citación de nuevos testigos, mientras la defensa del fotógrafo se constituyó como parte civil en el proceso.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024 cuando, según la denuncia de Barillari, el actor francés le dio varios puñetazos y le tiró al suelo al intentar hacerle algunas fotografías mientras se encontraba en compañía de una mujer y otras dos personas en una terraza de Via Veneto, la mítica calle que congregaba a las estrellas de Holywood en los años 50 y 60.

Presuntamente, la mujer le propinó varias patadas para que se alejara y desistiera, pero después llegó el actor que le arrojó un poco de hielo y luego le pegó tres puñetazos en la cara, tirándolo al suelo.

Barillari: "Puede que hubiese bebido de más"

Este lunes se supo que Barillari también está siendo investigado por haber zarandeado a Varvusova, que presentó una denuncia horas después del incidente, alegando que fue golpeada en el torso y el pecho por el brazo del fotógrafo mientras este intentaba abrirse paso.

"Yo trataba de sostener la cámara y que no me la robaran, eso es todo. En ese momento ella estaba poseída mientras me agredía. Yo hago fotos, no voy por ahí golpeando mujeres", dijo Barillari a la prensa tras la vista.

Sobre la denuncia de Varvusova, comentó con ironía: "Cuando uno tiene la culpa, intenta por todos los medios tapar el daño que ha hecho... Ella, pobrecita, está intentando defenderse. ¿Pero qué va a hacer? De todas formas, sucedió, hay testigos".

En cuanto a Depardieu, Barinalli explicó que "puede ser que hubiese bebido un poco de más, o estaba enamorado, o tenía que hacer una escena, o buscaba publicidad... no lo sé, no son mis problemas".

No es la primera vez que el fotógrafo que plasmó el periodo de la Dolce Vita en los años 50 y 60 acaba en el hospital, con un balance en más de seis décadas de carrera de 200 visitas a urgencias, 11 costillas rotas, 1 puñalada y 76 cámaras destrozadas.

Gérard Depardieu se suma a su lista de "encontronazos", que también tuvo con Frank Sinatra, Mickey Rourke, Bruce Willis, Marlon Brando o Charles Aznavour, casi siempre en los restaurantes y hoteles de Via Veneto.

El actor francés, por su parte, ha sido condenado por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021, en el primer juicio de la veintena de denuncias que acumula por abusos y violaciones presuntamente cometidas por el intérprete.