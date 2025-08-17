Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza al ritmo de Niña Pastori o Camarón y desata los comentarios: "¿La nacionalidad española para cuando?"

Dua Lipa vuelve a causar sensación en Ibiza. Si bien el pasado verano acaparó titulares por bailar flamenco en sus vacaciones en España, este año no ha sido para menos. La cantante ha reelegido la isla de Ibiza para celebrar su cumpleaños al ritmo de canciones reconocidas en el mundo del flamenco, con nombres como Camarón de la Isla o Niña Pastori.

Ella misma ha querido compartir en sus redes sociales cómo ha pasado los últimos días en la isla balear, rodeada de sus amigos y allegados. "Hasta ahora, todo bien: sol, mar, los mejores amigos, bailas hasta las 06.00 de la mañana y flamenco", asegura, en una publicación en X (antes Twitter), a la que acompaña con fotos, y con un vídeo que ha dado de qué hablar. "Me siento muy afortunada y querida por España", ha agregado.

En el clip, se ve cómo la británica baila al compás de una canción, y a modo de diversión, equilibra un vaso de vino en su cabeza. Mientras baila, realiza movimientos propios del género flamenco. Una imagen que parece repetida, puesto que en 2024 protagonizó algunos vídeos en redes sociales bailando junto a una bailaora en sus vacaciones en Ibiza.

La publicación de la cantante ha provocado un aluvión de comentarios. "Dua Lipa, cada vez que cumple años por estas fechas, contrata a su grupito de flamenco. Está claro que hay que llevarla a la feria de Málaga", bromea un usuario de X. "¿La nacionalidad española para cuando?", cuestiona otra.

Además, muchos de los fans que siguen a la artista fuera de España se han sorprendido con la fiesta de cumpleaños y el baile. "Eso suena a pura alegría. No sé, estás viviendo el sueño con esas vibraciones", comenta un usuario. "Suena a pura magia. ¡Estoy tan feliz de que estés disfrutado de toda esa alegría!", asegura otra.

La cantante ha querido contratar al grupo Ibossim Flamenco Ibiza, que con sus ritmos flamencos y mediterráneos ha animado la fiesta. El grupo musical ha definido a la cantante en redes como "una auténtica diva flamenca".

En muchos de los vídeos que se han compartido en redes sociales, se puede ver como la artista baile al compás flamenco junto a su novio, Callum Turner. Dua Lipa confirmó su relación hace unas semanas en una entrevista para la edición británica de la revista Vogue. "Sí, estamos prometidos", afirmó.