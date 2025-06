Dua Lipa confirma su compromiso con Callum Turner

Después de meses de rumores, Dua Lipa ha confirmado su compromiso con su pareja, Callum Turner, en una entrevista con la edición británica de Vogue. La artista, que protagoniza la portada de la publicación, ha asegurado: "Sí, estamos prometidos".

"Es muy emocionante. Tomar esta decisión de envejecer juntos, de construir una vida y ser simplemente los mejores amigos para siempre… es un sentimiento muy especial", ha señalado.

Los rumores sobre el compromiso de la cantante, que se encuentra inmersa en la gira europea de su disco Radical Optimism, incrementaron después de que compartiera una imagen en Instagram en Nochebuena en la que mostraba un impresionante anillo de diamantes.

Precisamente, durante su entrevista la autora de temas como Houdini o Don't stop now ha hablado sobre esta joya, de la que ha dicho que Turner la diseñó para ella consultando con sus amigas y su hermana Rina. "Estoy obsesionada con él", ha señalado. "Es tan yo. Me parece precioso saber que la persona con la que compartiré el resto de mi vida me conoce tan bien", ha añadido sobre su pareja.

Sobre el momento en el que llevarán a cabo el enlace, Lipa ha dejado el horizonte abierto: "Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este periodo". "Nunca he sido alguien que soñara con bodas o pensara en qué tipo de novia sería. Y de repente me encuentro preguntándome: '¿Qué me pondría?", ha confesado.

Lipa y Turner comenzaron a salir en enero de 2024 y a finales de ese mismo mes hicieron oficial su relación. Según ha detallado en su entrevista con Vogue, se conocieron en el The River Cafe de Londres, presentados por la chef Ruth Rogers y se reencontraron una año después en Los Angeles y dijo: "Oh, es ese tío tan bueno de The River Cafe".

Entonces, lo encontró leyendo el mismo libro que ella, Trust, de Hernán Díaz, lo que hizo que entre él y la artista, amante de los libros como demuestra en su club de lectura en formato podcast Service 95, surgiera el amor.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.