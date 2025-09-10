Ed Sheeran se mudará a EEUU tras sus polémicas declaraciones sobre Inglaterra

Hace unos meses, Ed Sheeran, quien publicará su nuevo disco este viernes, Play, hablaba sobre sus raíces y sobre sentirse irlandés debido al origen de su padre. El artista inglés se definió en el podcast de Louis Theroux el pasado mes de junio como "culturalmente irlandés" ya que debía al país gaélico su formación musical: "Mis primeras experiencias musicales fueron en Irlanda, crecí con música tradicional en mi casa".

"No lo pienso demasiado, pero siento que mi cultura es algo de lo que realmente estoy orgulloso y con lo que crecí y quiero expresar", declaró el autor de temas como Galway Girl, pero sus palabras hacia sus compatriotas británicos no hicieron demasiada gracia. "Siento que el hecho de que haya nacido en Gran Bretaña no significa que tenga que ser británico", declaró.

Ahora, ha anunciado que se mudará a EEUU por motivos familiares y por la gira que va a llevar a cabo en el país. "Estoy a punto de mudarme a Estados Unidos. Siento que soy la única persona que se muda a Estados Unidos. Voy de gira por allí un tiempo y tengo familia, así que no puedo ir y venir. Nos vamos a instalar allí", añadió el artista precisamente en el podcast irlandés 2 Johnnies.

Sheeran no detalló concretamente a qué ciudad se trasladaría, pero sí dejó entrever una debilidad por Nashville (Tenessee) en parte por la música country. "Nashville es mi ciudad favorita de los Estados Unidos y siempre ha sido mi objetivo final, mudarme allí y poder vivir en el campo", declaró al Daily Mail, donde aseguró que sería su forma de hacer "una transición a la música country"

Actualmente, Sheeran reside en el condado de Suffolk (al sureste de Inglaterra) en una extensa propiedad llamada 'Sheeranville' donde cuenta con su propia capilla, pub y una gran vivienda.

En el podcast, Sheeran también habló del equipo británico Ipswich Town FC, del que posee una participación del 1,4% y del que llegó a ser patrocinador en sus camisetas. "Fui a casi todos los partidos la temporada pasada. Creo que solo podré asistir a uno esta temporada", señaló..