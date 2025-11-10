El actor Adrián Rodríguez vuelve a ingresar en rehabilitación por sus adicciones: "Estaré completamente incomunicado"

Adrián Rodríguez saltó a la fama con tanto solo 17 años, cuando interpretó a DVD en Los Serrano, por aquel entonces una de las series más populares de la televisión. Después llegaría la aventura con el grupo musical Santa Justa Klan, con el que recorrió escenarios de gran parte de España.

La fama no fue un regalo para el actor, que ahora tiene 38 años, sino todo lo contrario. En los últimos años, Rodríguez no ha dudado en hablar de sus problemas con las drogas, explicando sus dificultades y cómo se dio cuenta de que tenía que poner remedio a sus adicciones.

Fue tras su participación en Supervivientes, donde solo aguantó algo más de dos semanas, cuando entendió que tenía que tomar cartas en el asunto. Después de varios procesos en centros de rehabilitación, Rodríguez ha explicado a través de sus stories que va a volver a ingresar para recibir ayuda profesional.

"Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo... tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento”, ha apuntado en el texto, recogido por El País.

El actor no ha especificado cuánto durará este proceso. "No hay un hasta pronto... solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pedir disculpas a toda la gente a la que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente”, ha escrito en su comunicado.

“Estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte”, ha concluido Rodríguez el texto publicado en su Instagram, donde hace unas semanas había publicado un adelanto de posible nueva música.