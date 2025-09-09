El comentario críptico del príncipe Harry sobre los hermanos en plena visita a Londres

El príncipe Harry llegó este lunes a Londres para hacer su viaje más largo a Reino Unido desde la muerte de Isabel II. Precisamente la llegada del hijo pequeño de Carlos III coincidía con el tercer aniversario de la muerte de su abuela.

Sin embargo, el viaje del duque de Sussex no tenía el objetivo de rendir homenaje a su abuela, sino de presidir los premios WellChild, de los que es patrón y que apoya desde hace varios años. Durante la ceremonia, el príncipe Harry tuvo la oportunidad de charlar con varios de los niños y adolescentes premiados, además de dar un pequeño discurso.

Uno de los jóvenes con los que habló fue Declan Bitmead, que ganó el premio inspiracional en las edades comprendidas entre los 15 y 18 años. Durante la conversación, el príncipe Harry preguntó a Bitmead si tenía hermanos, ante lo que el joven respondió que tenía un hermano pequeño.

"¿Te vuelve loco?", preguntó el príncipe Harry, ante lo que el joven premiado aseguró que no, que se llevaban bien. Ante la respuesta, tal y como informa el Daily Mail, el duque sonrío y comentó "sabes qué, hermanos".

El príncipe Harry junto a Declan Bitmead Getty Images

"Cuando vais al mismo colegio a veces se hace más complicado", añadió el duque de Sussex a medida que Bitmead le iba contando las dinámicas familiares.

Este comentario llega en un momento en el que la tensión entre Harry y Guillermo sigue siendo evidente. Nada más aterrizar en Londres, el hijo pequeño se desplazó a Windsor para visitar las tumbas de Isabel II y Felipe de Edimburgo. Casi al mismo tiempo, su hermano Guillermo abandonó la residencia familiar —también en Windsor— junto a Kate Middleton para asistir a un acto en homenaje a Isabel II.

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que Harry se reencuentre con su padre después de que los medios británicos publicaran las imágenes de los asesores de ambos en una reunión hace unas semanas. Carlos III no ve a su hijo pequeño desde febrero de 2024, cuando el príncipe Harry voló a Reino Unido tras conocerse el diagnóstico de cáncer del monarca.

A pesar de que el propio duque de Sussex ha revelado abiertamente que su padre no le cogía el teléfono, según los tabloides británicos el rey estaría abierto a una reconciliación con su hijo pequeño.

Ese encuentro y esa reconciliación no incluye a los príncipes de Gales, con los que la relación sigue siendo igual o más gélida que cuando Meghan y Harry abandonaron la familia real en 2020.