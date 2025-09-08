El príncipe Guillermo y Kate Middleton frente al príncipe Harry: homenajean a Isabel II cerca, pero cada uno por su lado

El 8 de septiembre es un día difícil para la familia real británica. El motivo fue que en esa fecha de 2022 fallecía la reina Isabel II, una efeméride que recuerdan año tras año. Además, en 2025 ha sido un aniversario algo más especial por el tributo que le ha rendido el príncipe Harry, que viajó a suelo británico en la fecha del aniversario de la muerte de su abuela.

El duque de Sussex aterrizó en el aeropuerto de Heathrow en la mañana del mismo 8 de septiembre. Como señala Daily Mail, fue escoltado a la Capilla de St George de Windsor Castle para depositar unas flores en la tumba de Isabel II, que está allí enterrada en la capilla conmemorativa de Jorge VI junto a sus padres, los reyes Jorge VI e Isabel, y su marido, el príncipe Felipe. Harry fue recogido por un oficial de la Policía Metropolitana del Escuadrón de Protección de la Realeza y Especialistas, por lo que parece que aunque perdió su demanda contra Interior por la seguridad, sí la está recibiendo al haber llegado a suelo británico.

El príncipe Harry a su llegada al 20 aniversario de los Premios WellChild en Londres. GC Images

De este modo, lo primero que hizo Harry en su vuelta a su país fue honrar a su abuela, a la que estaba muy unido. Tiene por delante cuatro días en Reino Unido, donde destacan su participación en el 20 aniversario de los Premios WellChild, entidad de la que es patrón, y quizá y solo quizá un encuentro privado con Carlos III. Si bien ha habido un deshielo en la relación entre padre e hijo, cuyos equipos incluso llegaron a reunirse en julio de 2025 en Londres, no está nada claro que finalmente vaya a haber encuentro.

Con el que sí que no va a haber reunión es con el príncipe Guillermo. Mientras Carlos III es más proclive a ver a su hijo, el príncipe de Gales no quiere saber nada de su hermano. De hecho, ambos han estado cerca, uno con un homenaje privado a su abuela, y otro con uno público. 11 kilómetros de distancia les han separado en la mañana del aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II, pero emocionalmente están a un océano el uno del otro.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en su visita al National Federation of Women's Institute de Sunningdale en el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II. GTRES

En el caso del príncipe Guillermo y Kate Middleton, su homenaje a Isabel II fue en Sunningdale, Berkshire, Inglaterra. En concreto, los príncipes de Gales se desplazaron al Women’s Institute de Sunningdale, del que la reina Isabel II fue miembro durante 80 años. Además, fue presidenta de la sucursal de Sandringham desde 2003 hasta su muerte en 2022. Si bien solo se había anunciado al heredero, al tratarse de un tributo a la difunta monarca, Kate Middleton decidió unirse por sorpresa.

"Hace tres años falleció mi abuela. Sé que ella era una figura importante del Women’s Institute y solía hablar mucho de ello, así que este es un gran honor para mí", manifestó el príncipe de Gales, que añadió que no podía "creer que ya hayan pasado tres años".

El príncipe Guillermo y Kate Middleton escogen dulces en su visita a la National Federation of Women's Institute en Sunningdale en el tercer aniversario de la muerte de Isabel II. GTRES

Mientras tomaban el té con unos dulces, que tanto Guillermo como Kate probaron, hablaron el personal para conocer su trabajo en favor de las mujeres. Además, escucharon las palabras de algunas de ellas que habían conocido a la reina Isabel. Al príncipe de Gales le emocionó escuchar sus historias y el impacto que su abuela tuvo en esta entidad.

No hay posibilidad de reconciliación entre los hermanos

Así, cada uno rindió tributo a su abuela a su manera. Cerca geográficamente, pero muy lejos en todos los demás sentidos. A los hermanos les une el dolor por los seres queridos que ya no están, sobre todo su madre, Lady Di, y sus abuelos, pero les separa todo lo demás, y no parece que haya esperanza de reconciliación, al menos, en el corto plazo.