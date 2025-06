El paso drástico que estuvo a punto de dar el príncipe Harry para alejarse todavía más de la familia real

La relación entre el príncipe Harry y su familia sigue siendo gélida desde que decidió poner abandonar la casa real británica en 2020 y mudarse al otro lado del Atlántico. En estos cinco años ha habido decenas de especulaciones sobre si ha hablado con el rey Carlos III o su hermano, el príncipe Guillermo, pero sus últimas visitas a Londres han dejado claro que un encuentro está todavía muy lejos.

Este domingo, el tabloide británico Daily Mail publicó en exclusiva que el hijo pequeño de Diana de Gales intentó dar un paso al frente para hacer todavía más evidente la ruptura con su familia paterna.

Según el tabloide, Harry se planteó cambiar su apellido y utilizar Spencer, el apellido de su madre, Lady Di. La publicación británica explica que el duque de Sussex habría pedido consejo a su tío, Charles Spencer, sobre la posibilidad de adoptarlo.

Tal y como explica un amigo de Harry al Daily Mail, la respuesta del hermano de Diana de Gales no fue positiva y aconsejó a su sobrino no tomar esa decisión. "Mantuvieron una conversación muy amistosa y Spencer le aconsejó que no diera ese paso", explica la fuente citada por el tabloide.

Como explica el Daily Mail, la adopción del apellido Spencer habría supuesto la ruptura definitiva de las relaciones entre Harry, el rey Carlos y el príncipe Guillermo.

Habitualmente, el príncipe Harry no utiliza apellido, pero si tuviera que hacerlo debería utilizar Mountbatten-Windsor, el apellido que llevan los descendientes de Isabel II y Felipe de Edimburgo y que también llevan sus hijos, Archie y Lilibet. Durante su carrera militar, Harry utilizó en apellido Gales.

