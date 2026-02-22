'Una batalla tras otra' triunfa en los premios BAFTA y 'Sirat' pierde el de mejor película de habla no inglesa ante 'Sentimental Value'

La 79ª edición de los BAFTA 2026 se celebró este domingo en el Royal Festival Hall de Londres con un claro vencedor: Una batalla tras otra (One Battle After Another). La película de Paul Thomas Anderson, que partía como favorita con 14 nominaciones, confirmó los pronósticos y se llevó cinco premios clave, incluido el de mejor película.

Una batalla tras otra domina la gala

La cinta de Anderson se impuso en las categorías más relevantes:

Mejor película .

. Mejor dirección (Paul Thomas Anderson).

(Paul Thomas Anderson). Mejor fotografía .

. Mejor montaje .

. Mejor guion adaptado.

Además, el reparto también fue premiado: Sean Penn ganó el BAFTA a mejor actor de reparto por su papel en la película, consolidando el dominio del filme en la noche londinense.

Actuaciones y premios interpretativos

La gala, presentada por el actor escocés Alan Cumming —que debutó como maestro de ceremonias—, arrancó con un ‘sketch’ en videollamada junto al oso Paddington y Brian Cox.

En las categorías interpretativas, los ganadores fueron:

Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley por Hamnet .

por . Mejor actor protagonista: Robert Aramayo por I Swear .

por . Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku por Sinners .

por . Mejor actor de reparto: Sean Penn por Una batalla tras otra.

Entre los nominados destacó la presencia de Jacob Elordi por Frankenstein, aunque el premio recayó finalmente en Penn.

Laxe se quedó sin su BAFTA

La película noruega Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier, se llevó este domingo el BAFTA a mejor película de habla no inglesa en una gala celebrada en Londres. La cinta partía como favorita y confirmó los pronósticos al imponerse a la española Sirat, del cineasta franco-gallego Oliver Laxe.

El filme de Trier llegaba a los premios con ocho nominaciones y finalmente logró alzarse con la conocida máscara dorada, uno de los galardones que entrega la British Academy of Film and Television Arts.

En la misma categoría competían también la brasileña O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho; la iraní It Was Just an Accident, dirigida por Jafar Panahi; y The Voice of Hind Rajab, de la tunecina Kaouther Ben Hania.

El resto del palmarés

Otros premios destacados de la noche:

Mejor película británica: Hamnet.

Mejor película de habla no inglesa: Valor sentimenta’.

Mejor guion original: Sinners.

Mejor música original: Sinners.

Mejores efectos especiales: Avatar: Fuego y Ceniza.

Mejor sonido: F1.

Mejor diseño de vestuario y maquillaje: Frankenstein.

Mejor documental: Mr Nobody Against Putin.

Mejor película de animación: Zootropolis 2.

Cine infantil y familiar: Boong.

Frankenstein fue una de las más reconocidas en apartados técnicos, mientras que Sinners’se llevó dos premios importantes en guion original y música.