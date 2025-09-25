Emma Watson rompe su silencio sobre J.K Rowling: "Mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran"

Además de dar vida en la saga Harry Potter a una icónica Hermione Granger, traer a la vida real a Bella de La bella y la bestia o ponerse en la piel de Meg March en la Mujercitas de Greta Gerwig, Emma Watson se ha convertido a lo largo de los años en voz de las injusticias y causas sociales.

Es Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres desde 2014 y ha participado en diversas iniciativas feministas, movimientos contra el acoso sexual y es una férrea defensora de la moda sostenible. De ahí que, después de las primeras palabras abiertamente tránsfobas de J.K Rowling, Watson publicase varios tuits a favor del colectivo LGTBIQ+.

"Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente", escribió entonces, una reivindicación que recibió el apoyo de otros compañeros de la saga como Daniel Radclife o Rupert Grint. La posición de Rowling desde entonces solo ha ido a más y la ha llevado a criticar al reparto de la saga de Harry Potter asegurando que "se alinearon con un movimiento que busca erosionar los derechos de las mujeres, conquistados con tanto esfuerzo".

Ahora, Watson, que lleva seis años apartada de la industria del cine, ha dado una entrevista en el podcast On Purpose con Jay Shetty donde se ha sincerado sobre esta situación. "Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y albergar el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda apreciar a Jo ni a la persona con la que tuve experiencias personales. Nunca creeré que una niega a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona", ha revelado.

La actriz ha señalado que estaba "molesta" por no poder tener una conversación con Rowling, pero ha dejado claro que no cree que la cancelación pública sea el camino. "No comento [sobre los derechos de las personas trans], ni sigo haciéndolo, no porque no me importe ella ni el tema, sino porque la forma en que se está desarrollando la conversación me resulta muy dolorosa", ha revelado.

Además, ha dejado claro que el cariño a la escritora va mucho más de sus opiniones. "Creo que mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión", ha indicado.

Según ha contado "no hay mundo en el que pueda anularla, ni anular eso [crear un personaje como Hermione y contar con ella]".

"Simplemente no sé qué más hacer que mantener estas dos cosas aparentemente incompatibles juntas al mismo tiempo y simplemente esperar que tal vez algún día se resuelvan", ha lamentado la actriz, que espera en algún momento poder tener esa conversación con la escritora.