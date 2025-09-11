Escándalo en la familia real belga: primeras palabras y lo que tienes que saber del hijo secreto de Laurent de Bélgica después del reconocimiento de la paternidad

Si bien es cierto que hay familias reales más escandalosas que otras, véase por ejemplo la británica, la monegasca o incluso la española, todas tienen más o menos lo suyo. En Bélgica, sin ir más lejos, la polémica fue mayúscula cuando una mujer llamada Delphine Boël presentó una demanda de paternidad contra nada más y nada menos que el rey Alberto de los Belgas.

No fue fácil, pero finalmente fue reconocida como hija del que fuera jefe del Estado. Obtuvo el apellido Sajonia-Coburgo, el título de princesa y el tratamiento de alteza real, lo que se extendió a sus hijos. Incluso se reunió con su familia paterna y fue invitada a actos oficiales.

Felipe y Matilde de Bélgica caminando delante de Delphine de Bélgica y James O'Hare en la Fiesta Nacional de Bélgica 2024 Patrick van Katwijk

Y cuando parecía que la dinastía Saxe-Coburg estaba tranquila, ha vuelto una polémica del mismo estilo. Laurent de Bélgica, hermano pequeño del rey Felipe de los Belgas y el menor de los vástagos que tuvieron los reyes Alberto y Paola, reconoció públicamente que tiene un hijo secreto. Así lo expresó en un comunicado en el que no dejó lugar a dudas.

"Mediante este comunicado, reconozco ser el padre biológico de Clément Vandenkerckhove. Durante los últimos años lo hemos hablado abierta y honestamente. Este comunicado está guiado por un sentido de buena voluntad, dentro del respeto a las personas implicadas y es el fruto de un camino común. Pido que esta información sea recibida con la discreción que impone la naturaleza de un tema tan íntimo. No haré otras declaraciones ni daré más explicaciones al respecto", manifestó el príncipe Laurent, que después de año negándolo, ha terminado aceptando que Clément es su hijo.

Laurent de Bélgica mantuvo en el pasado una relación con la celebrity Wendy Van Wanten, exmodelo y participante de realities cuyo verdadero nombre es Iris Vandenkerckhove. Su romance fue mal visto por el rey Alberto, que hizo todo lo posible para acabar con su historia. El amor se acabó, pero fruto de él nació un bebé. Clément Vandenkerckhove vino al mundo el 16 de agosto del año 2000 en Ostende, Bélgica. Su nacimiento generó expectación pese a que la relación entre el príncipe Laurent y Wendy Van Wanten ya había terminado después de 7 años.

Los rumores ya señalaban que el hijo de Van Wanten era también del príncipe Laurent. Aunque Frans Vancoppenolle, pareja de Van Wanten, le crio como hijo, él supo que su verdadero padre era otro. Y ahora ese padre ha dado un paso adelante. ¿Y el motivo? Parece que se vio obligado por la decisión de Clément, que aparece en el canal VTM en un documental en el que habla abiertamente sobre su padre. Así, antes de que toda Bélgica (y el resto del mundo), se enterasen por boca del joven, ha preferido decirlo él mismo.

"Hablar hoy me ayuda a cerrar este capítulo y a seguir adelante. Todos saben quién es mi madre, pero pocos saben quién es mi padre. Apenas nací y ya se decían cosas de mí. Esa era mi vida. Ahora puedo decirlo con mis propias palabras. Tengo 25 años y pienso que todos somos humanos. Mi padre no hizo nada malo, mi madre no hizo nada malo. Quiero poder vivir una vida normal y no oír constantemente: '¿Sabes quién es tu padre?', '¿Ya murió?'. Quiero acabar con eso. Solo quiero tomarme una cerveza con mi padre", ha expresado Clément, que recordó cuando su madre le dijo que su padre era un príncipe, a lo que él contestó: "Si él es un príncipe, ¿qué soy yo? Eso significa que mi tío es el rey de Bélgica".

Por su parte, Wendy Van Wanten manifestó que si hubiera sido por ella no hubiera hablado de este asunto, pero su hijo lo necesitaba. Reconoce que fue ingenua al pensar que podrían mantenerlo en secreto, y deja claro que su hijo Clément fue fruto del amor: "Nunca tomé anticonceptivos y su padre lo sabía. No había nadie más. Clément nació de un amor sincero, no fue un hijo que no fuera deseado".

Puede ser príncipe, pero no estará en la línea sucesoria

Como señala HLN, Clément Vandenkerckhove estudió diseño gráfico en Brujas. Le gustan los coches deportivos y los caballos y ha trabajado en un concesionario. Tiene pareja, una joven venezolana llamada Guada con la que vive desde 2023 en Aalter, localidad situada entre Gante y Brujas. Tiene cinco medio hermanos. Por parte de madre, a Dylan y a Estelle, y por parte de padre a los príncipes Louise, Nicolas y Aymeric.

Clément puede ser reconocido como su alteza real el príncipe Clément de Bélgica, Príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, como hijo de Laurent de Bélgica. Sin embargo, no tendría derecho a entrar en la línea de sucesión debido a que nació fuera del matrimonio, y tampoco se le concedería asignación, destinada para los miembros principales de la casa real belga que realizan actos oficiales.

Para el matrimonio de Laurent y Claire de Bélgica no tiene que cambiar nada. Clément nació en el año 2000, tres años antes de su boda. Fue por tanto de una relación previa de él. Aunque su matrimonio ha sido cuestionado y se ha hablado de separación, parece que los príncipes Laurent y Claire, padres de tres hijos, siguen adelante, y ni esta polémica ha podido con su amor. Al menos de momento.