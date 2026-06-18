Ester Expósito, actriz, confiesa cuáles son las series de su infancia más allá de 'Bob Esponja': "La veía con mi madre al volver del colegio y guardo recuerdos muy bonitos de ello"

Ester Expósito sigue consolidándose como una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. La madrileña, que alcanzó la fama mundial gracias a su papel de Carla Rosón en la serie Élite de Netflix, fue una de las protagonistas este fin de semana del Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió el Premio Internacional al Joven Talento.

Durante su paso por la alfombra azul, la actriz de 26 años habló sobre una faceta más personal: las series que han marcado su vida desde la infancia hasta la actualidad. Y aunque muchos podrían pensar que su respuesta estaría relacionada con grandes dramas o producciones de prestigio, Expósito sorprendió al reivindicar algunos títulos que forman parte de su memoria más íntima.

La intérprete reconoció que su serie favorita de la infancia sigue siendo Bob Esponja, el icónico personaje de animación creado por Stephen Hillenburg. Sin embargo, también quiso destacar otra serie que ocupa un lugar especial en sus recuerdos.

La huella emocional de 'Cómo conocí a vuestra madre'

"Cómo conocí a vuestra madre, solía verla con mi madre cuando era pequeña, volvía del colegio y tengo recuerdos muy bonitos de esos momentos", confesó la actriz durante el encuentro con la prensa.

Ester Expósito en una escena de 'Élite'. Netflix

La popular serie estadounidense, protagonizada por Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan y Jason Segel, se convirtió así en una de las series más importantes de su infancia por el vínculo emocional que guarda con aquellos momentos familiares.

De 'Buffy' a 'American Horror Story'

Aunque guarda un cariño especial por las series que veía de niña, los gustos televisivos de Ester Expósito han evolucionado con los años hacia propuestas mucho más oscuras. La actriz aseguró sentirse especialmente atraída por las historias de misterio y terror. Entre sus títulos favoritos destacó Buffy, cazavampiros, la mítica serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar.

"Disfruté muchísimo Buffy, cazavampiros, estoy obsesionada", admitió entre risas. Su fascinación por los géneros más inquietantes llega hasta el punto de tener clara la producción en la que le habría gustado participar.

"La serie de la que me habría encantado formar parte es American Horror Story", reveló.

Una actriz que sigue ampliando horizontes con nuevas series y películas

Más allá de Élite, Expósito ha continuado construyendo una sólida carrera internacional. En televisión ha protagonizado proyectos como Bandidos y participado en producciones como Veneno o Alguien tiene que morir —no confundir con la nueva serie Se tiene que morir mucha gente de Victoria Martín—. Por otro lado, en cine, recientemente ha encabezado el reparto de El talento, escrita por Fernando León de Aranoa.

Pedro Casablanc y Ester Expósito en 'El talento'. The MediaPro Studio

Durante la conversación en Montecarlo también confesó que no suele emocionarse hasta las lágrimas frente a la pantalla. "No recuerdo haber llorado nunca viendo una serie. No soy de las que lloran fácilmente", explicó.

Entre otras curiosidades, reconoció admirar al personaje de Catwoman, elogió a los secundarios de The Big Bang Theory y admitió que todavía tiene pendientes algunos clásicos televisivos como Mujeres desesperadas o Sexo en Nueva York.