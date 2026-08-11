Miles de jubilados hacen cada día hasta cuatro horas de viaje para huir del calor en este país: metro gratis, aire acondicionado todo el día y asientos de sobra

Los refugios climáticos están a la orden en día en muchos países, y existen políticas que obligan a implantarlos debido a las olas de calor que asolan el planeta. Sin embargo, a veces, ni siquiera dan abasto como lugares protegidos para muchos habitantes, especialmente para las personas mayores, así que buscan alternativas como el metro o los aeropuertos. Es el caso, por ejemplo de Corea del Sur. Allí, con la ola de calor que continúa y una temperatura que se acerca a los 40 grados, el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur, se ha convertido en un inesperado refugio veraniego de día y de noche. Allí, el aire acondicionado funciona todo el día, hay muchos asientos y no hay gastos de transporte, según ha publicado Seoul Economic Daily.

En concreto, este aeropuerto coreano es un destino popular para las personas mayores, de forma que es habitual ver a pasajeros jugando a juegos de mesa en los bancos de la Terminal 2 o tumbados en esterillas extendidas sobre el suelo de madera. También se observan escenas de personas quitándose los zapatos para estirar las piernas o charlando mientras comparten fruta. Además, varias filas de personas se sientan en sillas frente a los ventanales del vestíbulo de relaciones públicas para observar los despegues y aterrizajes. Algunos incluso llegan por la mañana y regresan al atardecer.

Existen varias razones principales por las que se eligen los aeropuertos. Tienen techos altos y el aire acondicionado funciona todo el día, manteniendo una temperatura interior constante. Las zonas comunes son amplias, ideales para sentarse o tumbarse, y también son buenos lugares para pasear.

En Corea del Sur, las personas mayores de 65 años no pagan el metro. Incluso si hacen tres transbordos en el suroeste de Seúl, no tienen que pagar el transporte, y todo el trayecto está prácticamente climatizado. Como plus, al no usar el aire acondicionado en casa, también ahorran en la factura de la luz.

Existen razones específicas por las que es necesario acudir al aeropuerto. Según el Ministerio del Interior y Seguridad, hay aproximadamente 93. 000 refugios contra el calor en funcionamiento en todo el país. Pero, a pesar de ello, el aeropuerto es una opción segura. En una inspección preliminar realizada antes del período de medidas contra la ola de calor, se identificaron alrededor de 1.700 problemas, entre ellos, la falta de señalización, información de ubicación incorrecta o instalaciones de difícil acceso.

El horario de funcionamiento también supone un obstáculo. Dongjak-gu, en Seúl, aumentó el número de refugios ampliados de 8 a 50, pero incluso estos solo abren de 18:00 a 20:00 entre semana y de 13:00 a 17:00 los fines de semana y festivos cuando se emite una alerta por ola de calor.

Aunque los gobiernos locales están ampliando los servicios nocturnos, Chungnam mantiene algunos albergues abiertos hasta la medianoche, y Jeonbuk mantiene al menos un lugar en cada ciudad, municipio y distrito abierto hasta las diez de la noche. Cuando la gente busca un lugar adonde ir durante la tarde, cuando cierran los centros para personas mayores, o los fines de semana, terminan yendo al aeropuerto, un viaje de ida y vuelta que dura entre tres y cuatro horas.

Según la Administración Meteorológica de Corea, el 4 de marzo se pronosticaron temperaturas mínimas matutinas en todo el país de entre 23 y 27 grados Celsius, y máximas diurnas de entre 30 y 38 grados Celsius. Estas temperaturas son significativamente superiores al promedio para esta época del año (entre 22 y 25 grados, y entre 28 y 33 grados). Se emitió una alerta por ola de calor para la mayor parte del país, y se espera que la sensación térmica máxima alcance los 35 grados.

Además, las noches tropicales continúan, ya que las temperaturas no han bajado de los 25 grados ni siquiera durante la noche. El día 2, la temperatura máxima diurna en Yangsan, provincia de Gyeongsang del Sur, alcanzó los 42,5 grados, la temperatura más alta registrada desde que comenzaron las observaciones meteorológicas modernas en 1904.