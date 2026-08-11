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Detenido un hombre de 59 años en Marbella tras la muerte de una mujer en un presunto caso de violencia de género
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Detenido un hombre de 59 años en Marbella tras la muerte de una mujer en un presunto caso de violencia de género

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre lo ocurrido este lunes en San Pedro Alcántara.

Israel Molina Gómez
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La Guardia Civil investiga como posible crimen machista la muerte de una mujer esta madrugada en Baiona (Pontevedra), en la parroquia de Belesar.
Investigación de un presunto crimen machista.EFE/Salvador Sas

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Marbella (Málaga) a un hombre de 59 años después de la muerte de una mujer en un presunto episodio de violencia de género, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos se han producido en la calle Castilla, en San Pedro Alcántara, núcleo de población perteneciente al municipio marbellí. Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 16.15 horas.

La Policía Nacional ha confirmado tanto el fallecimiento de la mujer como la detención del presunto autor. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la muerte y, por el momento, los investigadores trabajan con la hipótesis de un posible crimen machista.

Andalucía, la comunidad con más asesinatos machistas en 2026

El suceso se produce apenas unos días después de que se confirmara oficialmente como crimen machista el asesinato de otra mujer ocurrido el pasado 21 de julio en Benahavís, también en la provincia de Málaga.

Aquel caso elevó a 36 el número de mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026, la cifra más elevada para estas alturas del año desde 2019.

Según las estadísticas del Ministerio de Igualdad, Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que registra un mayor número de asesinatos machistas durante 2026.

El caso de San Pedro Alcántara todavía se encuentra bajo investigación y deberá ser confirmado, en su caso, por las autoridades como un nuevo asesinato por violencia de género.

Las víctimas de violencia machista y sus entornos pueden recibir atención las 24 horas a través del 016, así como mediante el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y WhatsApp. Ante una situación de emergencia, se puede contactar con el 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062), además de utilizar la aplicación AlertCops.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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