Detenido un hombre de 59 años en Marbella tras la muerte de una mujer en un presunto caso de violencia de género

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Marbella (Málaga) a un hombre de 59 años después de la muerte de una mujer en un presunto episodio de violencia de género, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos se han producido en la calle Castilla, en San Pedro Alcántara, núcleo de población perteneciente al municipio marbellí. Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 16.15 horas.

La Policía Nacional ha confirmado tanto el fallecimiento de la mujer como la detención del presunto autor. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la muerte y, por el momento, los investigadores trabajan con la hipótesis de un posible crimen machista.

Andalucía, la comunidad con más asesinatos machistas en 2026

El suceso se produce apenas unos días después de que se confirmara oficialmente como crimen machista el asesinato de otra mujer ocurrido el pasado 21 de julio en Benahavís, también en la provincia de Málaga.

Aquel caso elevó a 36 el número de mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026, la cifra más elevada para estas alturas del año desde 2019.

Según las estadísticas del Ministerio de Igualdad, Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que registra un mayor número de asesinatos machistas durante 2026.

El caso de San Pedro Alcántara todavía se encuentra bajo investigación y deberá ser confirmado, en su caso, por las autoridades como un nuevo asesinato por violencia de género.

Las víctimas de violencia machista y sus entornos pueden recibir atención las 24 horas a través del 016, así como mediante el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y WhatsApp. Ante una situación de emergencia, se puede contactar con el 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062), además de utilizar la aplicación AlertCops.