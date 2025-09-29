"Estoy lista para todas las parodias": J.K Rowling lo dice todo con sus palabras sobre su relación con Emma Watson

El culebrón de J.K Rowling y sus polémicas tránsfobas y su choque frontal con los protagonistas de Harry Potter sigue su curso. A pesar de las últimas palabras de Emma Watson sobre la relación entre ambas en el podcast On Purpose de Jay Shetty, en las que la actriz británica parecía tender una mano al entendimiento a pesar de sus diferencias con respecto al colectivo LGTBIQ+, la escritora ha respondido con un sonado mensaje.

Rowling ha respondido compartiendo un vídeo de una imitadora de la actriz británica con el mensaje "estoy lista para TODAS las parodias".

Esta no ha sido su única reacción, también ha compartido un artículo de The Critic en el que reflexionaba y criticaba cierto acercamiento de Watson a Rowling a pesar de sus comentarios tránsfobos. La escritora ha satirizado sobre las críticas que ella misma ha recibido por parte de activistas LGTBIQ+ y las que está recibiendo Watson.

"Es bastante extraordinario cuántas personas creen que un cocodrilo estará tan agradecido de que lo hayas alimentado con carne roja durante años que te dejará alejarte ileso cuando decidas que quieres un descanso", escribió queriendo decir que ella misma ha alentado estas críticas.

En el podcast On Purpose'de Jay Shetty, Watson señaló que siempre estaría abierta al cariño de personas importantes en su vida independientemente de sus opiniones. "Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y albergar el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda apreciar a Jo ni a la persona con la que tuve experiencias personales. Nunca creeré que una niega a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona", añadió.

Watson además reveló que estaba "molesta" por no poder tener una conversación con Rowling, pero recalcó que la cancelación no es el camino para llegar a esta supuesta conciliación. "No comento [sobre los derechos de las personas trans], ni sigo haciéndolo, no porque no me importe ella ni el tema, sino porque la forma en que se está desarrollando la conversación me resulta muy dolorosa" reveló.

Asimismo, enfatizó el cariño a la escritora va mucho más de sus opiniones. "Creo que mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión", indicó entonces.