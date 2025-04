Hito espacial: Blue Origin envía con éxito al espacio a Katy Perry y Lauren Sanchez en una misión íntegramente femenina

La cantante Katy Perry y Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, han formado parte este lunes de la primera tripulación completamente femenina de la nueva misión del New Shepard, que ha despegado puntualmente a las 15:30 hora española desde Texas.

Han completado la tripulación la periodista y presentadora de CBS Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen y Kerianne Flynn.

"Congratulations and welcome back to Earth" (enhorabuena y bienvenidas de vuelta a la Tierra) se ha oído pronunciar en cuanto han aterrizado unos once minutos después.

En tierra han estado presentes rostros famosos como Kris Jenner, Khloé Kardashian y Oprah Winfrey para mostrar su apoyo a sus amigas a las que ahora pueden llamar astronautas.

Esta misión es en concreto la primera compuesta exclusivamente por mujeres desde el vuelo espacial en solitario de Valentina Tereshkova en 1963.