James Van Der Beek, obligado a vender piezas de 'Dawson crece' para costear su tratamiento contra el cáncer
La subasta tendrá lugar entre el 5 y el 7 de diciembre.

Marina Prats
Marina Prats
James Van Der Beek en mayo de 2025.
James Van Der Beek en mayo de 2025.Gilbert Flores

El actor James Van Der Beek, el que fuera Dawson de Dawson Crece, pasa por un momento delicado. Tras su diagnóstico de cáncer de colon en noviembre de 2024, el actor se vio obligado a cancelar su aparición del reencuentro de la serie organizado para este mes de septiembre. Ahora, ha anunciado una subasta con los recuerdos de la icónica serie de los 90 para poder pagar los costes de su tratamiento contra el cáncer.

El actor, de 48 años, se ha asociado con Propstore para poder ofrecer parte de los objetos de su colección personal en una subasta en vivo entre los días 5 y 7 de diciembre en un evento bajo el título Winter Entertainment Memorabilia Live Auction. 

Entre los objetos que pasarán a la subasta están objetos de atrezzo y vestuario como el collar que Dawson regaló a Joey en su baile de graduación, con un preció entre 26.400 y 52.800 dólares o el look que lució en el episodio piloto, con su icónica camisa de franela marrón, que se espera que se venda por unos 4.000 dólares. Se estima que un tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos puede costar entre 10.000 y hasta 100.000 dólares.

Van Der Beek dedicará el 100% de lo recaudado irá destinado al tratamiento del cáncer de colon en etapa 3 que le fue diagnosticado el pasado año. "Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años", declaró el actor a People.

Este es el segundo acto benéfico, después del reencuentro de la serie emitida entre 1998 y 2003, organizado el pasado mes de septiembre cuyas entradas eran benéficas destinadas a su fundación en el apoyo a personas con cáncer. Entonces, a pesar de no poder asistir, envió un vídeo a los asistentes. 

"Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo", añadió. 

"El 100% de mis ganancias netas se destinarán a familias que se recuperan de la carga financiera del cáncer (incluida la mía)", explicó en su cuenta de Instagram. "Ha sido un año difícil… y estoy agradecido por todo. Por el enorme cambio de rumbo que el cáncer ha supuesto en mi vida, por el regalo de saber lo que se siente al contar con el apoyo incondicional de mis amigos, de maneras que jamás habría podido imaginar si no hubiera estado pasando por esta enfermedad", añadió en su post.

